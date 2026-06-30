L'eliminazione della Costa d'Avorio agli ottavi di finale della Coppa del Mondo ha inevitabilmente lasciato amarezza nell'ambiente degli Elefanti. Dopo la sconfitta per 2-1 contro la Norvegia di Erling Haaland, uno dei protagonisti della spedizione africana, Franck Kessié, è tornato a parlare anche del proprio futuro, tema che continua ad alimentare indiscrezioni di mercato.

L'ex centrocampista del Milan è infatti accostato con insistenza alla Juventus, ma nel post-partita ha preferito non sbilanciarsi, rinviando ogni discorso alle prossime settimane.

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Kessié: "Juventus? Oggi è difficile parlarne"

Nei giorni scorsi lo stesso Kessie aveva fatto discutere dichiarando che chiunque decidesse di puntare su di lui farebbe un grande affare. Dopo l'eliminazione dal Mondiale, però, il centrocampista ha abbassato i toni e, ai microfoni di

, ha spiegato:

"Se ritorno in Italia il prossimo anno? Oggi difficile parlare di questo, il mercato è lungo. Siamo appena usciti da una lunga stagione. Adesso pensiamo a riposare. Piaccio ai tifosi della Juventus? Non lo so, dobbiamo vedere bene, il mercato è lungo".

Parole che non chiudono la porta a un possibile ritorno in Serie A, ma che allo stesso tempo confermano la volontà del giocatore di prendersi del tempo prima di affrontare qualsiasi decisione sul proprio futuro.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - APRIL 25: Franck Kessie of Al Ahli celebrates after teammate Feras Al-Brikan scores his team's first goal during the AFC Champions League Elite Final match between Al Ahli and FC Machida Zelvia at King Abdullah Sports City on April 25, 2026 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

Il Mondiale della Costa d'Avorio si chiude agli ottavi

Per Kessié termina così un Mondiale nel quale la Costa d'Avorio era riuscita a raggiungere gli ottavi di finale dopo un buon percorso nella fase a gironi. Il sogno degli africani si è però infranto contro una Norvegia cinica , capace di imporsi nel finale grazie alla rete decisiva di

.

Archiviata la delusione per l'eliminazione, per il centrocampista ivoriano sarà ora il momento di staccare la spina prima di concentrarsi sul mercato estivo. La Juventus resta una delle società maggiormente interessate al suo profilo, ma, come sottolineato dallo stesso Kessie, la sessione di mercato è ancora lunga e ogni scenario resta aperto.

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