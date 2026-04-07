derbyderbyderby calcio estero Kimmich soprende tutti: “L’Italia ha fatto meglio della Germania negli ultimi anni”

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Kimmich soprende tutti: “L’Italia ha fatto meglio della Germania negli ultimi anni”

Nazionali, Kimmich nominato nuovo capitano della Germania
Il tedesco esprime estremo dispiacere per la mancata qualificazione degli azzurri al Mondiale, sottolineando però come non devono essere dimenticati i momenti gloriosi della squadra
Vincenzo Di Chio
Vincenzo Di Chio

Negli ultimi anni la Nazionale Italiana è finita molto spesso al centro di accese discussioni. La mancata qualificazione al terzo Mondiale di fila ha pesato tanto, ma allo stesso tempo non vanno dimenticati i risulati europei conquistati recentemente.

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Tuttavia, non tutti la vedono allo stesso modo. Joshua Kimmich ha detto la sua, durante la conferenza stampa, offrendo un punto di vista diverso rispetto agli altri. Il centrocampista tedesco ha sottolineato come, nonostante le difficoltà l'Italia abbia comunque ottenuto nella storia recente un trofeo prestigioso come l'Europeo nel 2021. 

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MILAN, ITALY - MARZO 20: Joshua Kimmich della Germania reagisce durante i quarti di finale della UEFA Nations League  nel match tra Italia e Germania at Stadio San Siro a Marzo 20, 2025 in Milan, Italia. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

L'Italia ha fatto meglio della Germania secondo Kimmich

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Il giocatore delBayern ha voluto sottolineare subito un concetto: il guidizio sull'Italia è spesso molto critico e duro. Guardando i risultati, secondo il centrocampista, la realtà è molto differenze da quello che viene raccontato: "L'Italia fuori per la terza volta consecutiva dai Mondiali? Negli ultimi anni ha vinto più della Germania:"

Il veterano tedesco ha poi spiegato meglio il suo concetto, facendo un confronto diretto tra le due compagini: "Se consideriamo gli ultimi dieci anni la nostra nazionale ha vinto solo una Confederations Cup, mentre la nazionale azzurra ha vinto l'Europeo 2021". 

Statistiche e numeri alla mano, Kimmich non si sofferma solo agli aspetti negativi, ma guarda il quadro completo del percorso.

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Il rispetto per la Nazionale Italiana

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Nonostante la difesa dell'Italia, Kimmich non ha nascosto un po di dispiacere per la situazione che sta attraversando il calcio italiano. L'assenza degli azzurri dalla competizione mondiale resta una situazione molto delicata, anche per chi guarda da fuori: "Ovviamente mi dispiace tanto che non si sia qualificata, mi sarebbe piaciuta vederla al Mondiale".

Parole semplici ma significative, che mostrano rispetto per una nazionale storica abitutata a grandi palcoscenici. Il messaggio del centrocampista è molto chiaro: L'Italia vive un momento estremamente complicato, ma non si possono dimenticare i risultati ottenuti negli ultimi anni.

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