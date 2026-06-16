Klopp è finito al centro delle polemiche in Germania dopo alcune dichiarazioni rilasciate alla vigilia della sfida mondiale tra Germania e Curacao. L'ex allenatore di Liverpool e Borussia Dortmund, oggi direttore globale del calcio di Red Bull e commentatore televisivo per Magenta, aveva scherzato sul ruolo di Nagelsmann alla guida della nazionale tedesca. Una battuta che non è passata inosservata e che molti hanno interpretato come un riferimento a un possibile cambio in panchina. Le parole di Klopp hanno generato reazioni immediate, compresa quella di Thomas Muller, e non sono state apprezzate dallo stesso Nagelsmann. Di fronte alle polemiche, l'ex tecnico del Liverpool ha deciso di fare marcia indietro e ha chiesto pubblicamente scusa con una frase destinata a far discutere.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING SU BET 365

Klopp-Nagelsmann, scoppia il caso: poi arrivano le scuse dell'ex Liverpool

Tutto è nato prima della sfida tra, poi vinta dai tedeschi con un netto 7-1. Durante una trasmissione televisiva, Klopp aveva commentato con ironia le scelte del commissario tecnico tedesco. “Per fortuna Julian è ancora colui che sceglie la formazione... per ora”, aveva dichiarato l'ex allenatore del. Una frase apparentemente innocua, ma che ha rapidamente alimentato interpretazioni e speculazioni sul futuro della panchina della. In molti hanno letto quelle parole come un riferimento a un possibile addio di Nagelsmann o addirittura come un'apertura a un futuro coinvolgimento dello stesso. Tra i primi a replicare c'è stato Thomas Müller, che ha scherzato sull'accaduto: “È solo giugno e stai già pensando a settembre”.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 11 APRILE: Vista di un murale raffigurante Jurgen Klopp, ex allenatore del Liverpool, prima della partita di Premier League tra Liverpool e Fulham ad Anfield l'11 aprile 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Kate McShane/Getty Images)

Dietro le battute, però, si è nascosto un certo fastidio. Nagelsmann non avrebbe gradito il commento e la vicenda ha rapidamente assunto dimensioni mediatiche importanti. Per evitare ulteriori polemiche, Klopp ha deciso di intervenire personalmente. Con il suo consueto stile diretto e autoironico, ha ammesso l'errore: “Compio 59 anni e sono ancora un idiota”. Una frase che ha immediatamente fatto il giro dei media tedeschi. Nagelsmann guida la Germania dal 2023 ed è legato alla federazione da un contratto valido fino al 2028. Klopp, invece, continua il suo lavoro con Red Bull, ma il suo nome resta da anni tra quelli accostati alla panchina della nazionale tedesca.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING SU BET 365