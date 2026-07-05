Jurgen Klopp torna in panchina. Dopo due anni lontano dal campo, il tecnico tedesco ha accettato la proposta della DFB e guiderà la Germania. La scelta arriva dopo il fallimento della Nazionale ai Mondiali 2026, conclusi con l'eliminazione ai rigori contro il Paraguay e le successive dimissioni di Julian Nagelsmann. La federazione ha valutato anche altre opzioni, ma alla fine ha deciso di puntare sull'ex allenatore del Liverpool, reduce dall'esperienza da dirigente nel gruppo Red Bull. Per Klopp - come riporta Fabrizio Romano - si apre una nuova sfida, forse la più delicata della carriera. L'obiettivo è rilanciare una squadra in cerca di identità e riportarla ai vertici del calcio internazionale. Il primo banco di prova saranno gli Europei, appuntamento chiave per inaugurare un nuovo ciclo.

Il ritorno di Klopp: la Germania si affida al suo condottiero

Il cammino dellaai Mondiali era iniziato nel migliore dei modi. Il netto 7-1 rifilato a Curaçao aveva acceso l'entusiasmo, mentre il successo sulla Costa d'Avorio aveva garantito con un turno d'anticipo il passaggio del girone. Poi qualcosa si è inceppato. La sconfitta contronell'ultima partita della fase iniziale ha fatto emergere le prime crepe. Ai sedicesimi è arrivata la sorpresa più amara: l'eliminazione ai rigori contro il. Un risultato che ha chiuso anzitempo il percorso tedesco e spinto Juliana farsi da parte. Il tecnico ha scelto di dimettersi, assumendosi la responsabilità del fallimento.

FRANCOFORTE SUL MENO, GERMANIA – 21 febbraio 2026: Jürgen Klopp durante la 55ª edizione del Ball des Sports, presso la Festhalle di Francoforte, il 21 febbraio 2026 a Francoforte sul Meno, in Germania. (Foto di Thomas Lohnes/Getty Images).

La DFB si è subito messa al lavoro per individuare il sostituto. Tra i nomi valutati c'era anche Oliver Glasner, che però ha preferito accettare la proposta del Nottingham Forest. A quel punto la federazione ha accelerato per Klopp. L'ex tecnico del Liverpool, dopo due anni nel ruolo di responsabile dell'area calcistica del gruppo Red Bull, ha deciso di tornare ad allenare. Toccherà a lui ricostruire una nazionale che negli ultimi grandi tornei ha perso continuità e risultati. La missione è chiara: restituire competitività alla Germania e aprire un nuovo ciclo vincente, con gli Europei come primo grande obiettivo.