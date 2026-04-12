derbyderbyderby calcio estero Ko Arsenal, Gyokeres si lamenta: “Campo troppo asciutto, non ha aiutato”

PREMIER LEAGUE

Ko Arsenal, Gyokeres si lamenta: “Campo troppo asciutto, non ha aiutato”

Arsenal Gyokeres
Non basta il pareggio del bomber svedese Gyokeres, i Gunners sbagliano la partita casalinga con il Bournemouth e danno al City la possibilità di avvicinarsi alla vetta
Giammarco Probo
Giammarco Probo

Brusco stop casalingo per l’Arsenal, sconfitto davanti ai propri tifosi in una gara che rischia di pesare moltissimo nella corsa al titolo. I Gunners vedono ora riaprirsi scenari preoccupanti, con il Manchester City pronto ad approfittarne: la squadra di Guardiola, infatti, potrebbe completare la rimonta avendo ancora due partite in meno, aumentando la pressione nelle fasi decisive della stagione. Al termine dell’incontro, Gyokeres è intervenuto ai microfoni esprimendo il proprio malcontento, soffermandosi in particolare sulle condizioni del campo dopo la sconfitta.

Ko Arsenal, Gyokeres si lamenta: “Campo troppo asciutto, non ha aiutato”- immagine 2
LONDRA, INGHILTERRA - 11 APRILE: Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, reagisce durante la partita di Premier League tra Arsenal e Bournemouth all'Emirates Stadium l'11 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui

Le dichiarazioni di Gyokeres dopo la sconfitta casalinga

—  

LE PAROLE DELL'ATTACCANTE SVEDESE - "Alla fine della partita abbiamo avuto delle tantissime occasioni, però non siamo riusciti a buttarla dentro come spesso facciamo, dobbiamo riprenderci quanto prima".

Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365

Tutto il calcio in streaming
Tutto il calcio in streaming

Le situazioni del campo dell'Emirates

—  

GYOKERES E LE DICHIARAZIONI DEL CAMPO -"Il campo era forse un po' troppo asciutto, a dire il vero, e questo non ci ha aiutati affatto. Dobbiamo fare di più ma soprattutto dobbiamo essere più cinici nello sfruttare le occasioni che creiamo, altrimenti perdiamo punti e potremmo riaprire il campionato".

Al di là delle condizioni del terreno di gioco, la sconfitta contro il Bournemouth conferma un andamento tutt’altro che rassicurante per i Gunners, usciti battuti in tre delle ultime quattro gare giocate in tutte le competizioni. La formazione di Arteta sembra aver smarrito la brillantezza che l’aveva contraddistinta nei mesi precedenti e ora si trova a fare i conti con la concreta possibilità di una rimonta del Manchester City, che domani avrà una ghiotta occasione per accorciare le distanze in classifica.

Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui

Leggi anche
Marie-Louise Eta è la prima allenatrice di una squadra maschile! Guiderà l’Union Berlino...
Barcellona, Piqué esulta con il club dopo il trionfo nel derby contro l’Espanyol

© RIPRODUZIONE RISERVATA