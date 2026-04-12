Brusco stop casalingo per l’Arsenal, sconfitto davanti ai propri tifosi in una gara che rischia di pesare moltissimo nella corsa al titolo. I Gunners vedono ora riaprirsi scenari preoccupanti, con il Manchester City pronto ad approfittarne: la squadra di Guardiola, infatti, potrebbe completare la rimonta avendo ancora due partite in meno, aumentando la pressione nelle fasi decisive della stagione. Al termine dell’incontro, Gyokeres è intervenuto ai microfoni esprimendo il proprio malcontento, soffermandosi in particolare sulle condizioni del campo dopo la sconfitta.
PREMIER LEAGUE
Ko Arsenal, Gyokeres si lamenta: “Campo troppo asciutto, non ha aiutato”
Le dichiarazioni di Gyokeres dopo la sconfitta casalinga—
LE PAROLE DELL'ATTACCANTE SVEDESE - "Alla fine della partita abbiamo avuto delle tantissime occasioni, però non siamo riusciti a buttarla dentro come spesso facciamo, dobbiamo riprenderci quanto prima".
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Le situazioni del campo dell'Emirates—
GYOKERES E LE DICHIARAZIONI DEL CAMPO -"Il campo era forse un po' troppo asciutto, a dire il vero, e questo non ci ha aiutati affatto. Dobbiamo fare di più ma soprattutto dobbiamo essere più cinici nello sfruttare le occasioni che creiamo, altrimenti perdiamo punti e potremmo riaprire il campionato".
Al di là delle condizioni del terreno di gioco, la sconfitta contro il Bournemouth conferma un andamento tutt’altro che rassicurante per i Gunners, usciti battuti in tre delle ultime quattro gare giocate in tutte le competizioni. La formazione di Arteta sembra aver smarrito la brillantezza che l’aveva contraddistinta nei mesi precedenti e ora si trova a fare i conti con la concreta possibilità di una rimonta del Manchester City, che domani avrà una ghiotta occasione per accorciare le distanze in classifica.
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