Brusco stop casalingo per l’ Arsenal , sconfitto davanti ai propri tifosi in una gara che rischia di pesare moltissimo nella corsa al titolo. I Gunners vedono ora riaprirsi scenari preoccupanti, con il Manchester City pronto ad approfittarne: la squadra di Guardiola, infatti, potrebbe completare la rimonta avendo ancora due partite in meno, aumentando la pressione nelle fasi decisive della stagione. Al termine dell’incontro, Gyokeres è intervenuto ai microfoni esprimendo il proprio malcontento, soffermandosi in particolare sulle condizioni del campo dopo la sconfitta.

LE PAROLE DELL'ATTACCANTE SVEDESE - "Alla fine della partita abbiamo avuto delle tantissime occasioni, però non siamo riusciti a buttarla dentro come spesso facciamo, dobbiamo riprenderci quanto prima".

Le situazioni del campo dell'Emirates

GYOKERES E LE DICHIARAZIONI DEL CAMPO -"Il campo era forse un po' troppo asciutto, a dire il vero, e questo non ci ha aiutati affatto. Dobbiamo fare di più ma soprattutto dobbiamo essere più cinici nello sfruttare le occasioni che creiamo, altrimenti perdiamo punti e potremmo riaprire il campionato".