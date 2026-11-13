Tra i tanti allenatori che, in questo momento, non hanno contratti con squadre o Nazionali figura anche Ronald Koeman. Egli, infatti, fino a pochi mesi fa ricopriva il ruolo di commissario tecnico della Nazionale Olandese con la quale ha disputato il Mondiale quest'estate. Tuttavia, nell'ultima edizione della massima competizione intercontinentale, la selezione europea è uscita agli ottavi di finale, turno in cui ha perso ai calci di rigore contro il Marocco. Dopo il torneo, il tecnico ha lasciato la panchina degli Oranje che, adesso, hanno come ct Xavi. Recentemente, l'olandese ha preso parte ad un evento di golf durante il quale ha rilasciato delle dichiarazioni parlando di uno dei calciatori che ha allenato in questi anni: Frenkie de Jong, centrocampista del Barcellona e dell'Olanda.

Koeman: "De Jong ha una mentalità molto forte"

Nel corso della sua carriera da allenatore, il classe 1963 ha avuto modo di lavorare insieme a de Jong nel periodo che va dalfino a quest'estate. Infatti, Koeman è stato ct della Nazionale Olandese prima dal 2018 al, anni in cui ha fatto esordire il centrocampista, ed in seguito dalfino a pochi mesi fa. Oltre agli Oranje, i due hanno condiviso insieme anche un'esperienza al Barcellona, club di cui l'ex calciatore è stato tecnico nella stagionedurante la quale ha vinto al, e nei primi mesi dell'annata successiva dato che nel mese di ottobre di cinque anni fa i catalani hanno deciso dil'olandese.

Amsterdam, Olanda - 12 ottobre 2025: L'allenatore dell'Olanda Ronald Koeman osserva durante la partita per la qualificazione al Mondiale 2026 tra Olanda e Finlandia alla Johan Cruijff Arena. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Di recente, l'allenatore ha partecipato ad un torneo di beneficenza presso il Barcelona Golf Club situato a Saint Esteve Sesrovires. Durante l'evento, il classe 1963 ha speso qualche parola su de Jong. Le sue dichiarazioni riportate da Mundo Deportivo: "Lui può giocare come terzino ma anche al centro della difesa. Con me lo ha fatto. Frenkie è un grande giocatore. Negli ultimi anni ha riportato degli infortuni e tornare in forma è sempre difficile. Resiste alle critiche perché ha una mentalità molto forte e conosce la pressione di giocare per il Barcellona".