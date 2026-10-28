Il Bayern Monaco tra poche ore scenderà in campo contro il Magdeburg per la sfida valida per l'8^ giornata di Bundesliga. I bavaresi sono chiamati a rispondere alla vittoria del Borussia Dortmund sul Werder Brema per riportarsi a 3 punti sono i diretti rivali in vista del big match di sabato sera. Contando poi che i prussiani hanno una partita da recuperare. Nonostante la sfida di questa sera, i pensieri dei giocatori del Bayern sono sempre rivolti al loro allenatore Vincent Kompany, ancora ricoverato in ospedale ma che negli ultimi giorni ha dato importanti segnali di miglioramento.

Come sta Kompany? L'ultima ipotesi è un problema celebrale. Le ultime sul tecnico belga

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Vincent Kompany continua a migliorare ma nessuno, nemmeno lo stesso, sa ancora quando il tecnico belga potrà tornare in panchina. A quasi una settimana dal malore, l'ex difensore è ancora ricoverato nell'ospedale di Monaco. Le sue condizioni sono incoraggianti, tanto che le persone più vicine lo hanno descritto di buon umore ma secondo le ultime ipotesi citate dai media tedeschi gli esami diagnostici non sono ancora finiti. I medici, infatti, starebbe studiando meglio la situazione per capire cosa ha provocato quel malore lo scorso venerdì.La versione ufficiale del club bavarese per adesso ruota intorno a due certezze: la prima è che Kompany non è in pericolo di vita, la seconda fa stretto riferimento all'esito dei controlli: ictus e infarto sono esclusi dalle cause del malessere improvviso. Al momento sono in corso altri esami che, a loro volta, rientrano in un percorso diagnostico non ancora completo sue sul quale il Bayern non intende anticipare conclusioni prima di avere un quadro più chiaro della situazione.

MONACO, GERMANIA - 6 MAGGIO: Harry Kane, dell'FC Bayern Monaco, stringe la mano a Vincent Kompany, allenatore dell'FC Bayern Monaco, dopo l'eliminazione della squadra dalla UEFA Champions League, in seguito alla semifinale di ritorno della UEFA Champions League 2025/26 tra FC Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, disputata alla Football Arena di Monaco il 6 maggio 2026 a Monaco, in Germania. (Foto di Adam Pretty/Getty Images)

A dare buone notizie sulle condizioni dell'allenatore belga è stato nelle ultime ore Harry Kane. L'attaccante inglese, reduce dalla vittoria del Pallone d'Oro, ha dichiarato di aver parlato con Kompany al telefono nella giornata di lunedì: "Mi ha telefonato, mi ha chiamato di buon mattino alle 9 di lunedì. Voleva solo augurarmi buona fortuna. Gli ho chiesto come stesse, e mi ha risposto che si sente bene, che si sente in via di guarigione". Parole che non possono che essere di buon auspicio ma, come accennato, bisognerà prima conoscere la situazione con totale certezza e poi si potrà pensare al giorno in cui il tecnico potrà tornare in panchina.