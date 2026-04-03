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LE DICHIARAZIONI

Kompany impressionato da Olise: “In lui sembra di rivedere Kevin De Bruyne”

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"In lui rivedo De Bruyne". Dichiarazione d'amore di Vincent Kompany per il talento del Bayern Monaco, Michael Olise. Il tecnico si è detto entusiasta della crescita del francese ed è convinto che il calciatore migliorerà ancora
Francesco Di Chio
Francesco Di Chio

Parole d'amore quelle di Vincent Kompany per il calciatore francese del suo Bayern Monaco, Michael Olise. Il tecnico belga, sempre più impressionato dall'esterno, non si è frenato nel paragonarlo ad uno dei calciatori più forti degli ultimi anni, Kevin De Bruyne.

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MONACO DI BAVIERA, GERMANIA – 21 GENNAIO: Michael Olise del Bayern Monaco stringe la mano a Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, dopo essere stato sostituito durante la partita della fase campionato di UEFA Champions League 2025/26, 7ª giornata, tra FC Bayern Monaco e R. Union Saint-Gilloise, disputata alla Football Arena Munich il 21 gennaio 2026 a Monaco di Baviera, Germania.(Foto di Adam Pretty/Getty Images)

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Kompany: "Mi sembra di aver già visto quello che fa Olise"

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Michael Olise si sta prendendo sempre di più il Bayern Monaco. Il 24enne francese sta disputando una stagione che ha del clamoroso: in 25 presenze con Die Roten, Olise ha messo a segno 11 gol e fornito 19 assist. Numeri incredibili per un calciatore che sempre di più sta diventando uno degli esterni più forti del panorama europeo. Ovviamente la crescita esponenziale dell'esterno non poteva passare inosservata al suo tecnico, Vincent Kompany.

In conferenza stampa prima della trasferta di Bundesliga contro il Friburgo, l'allenatore del Bayern si è lasciato andare parlando del suo gioiellino. "Ho sempre la sensazione di rivederlo in lui. Quello che fa Michael, il modo in cui tira, il modo in cui dribbla, con il piede destro e con il sinistro, mi sembra di averlo già visto con Kevin De Bruyne". Un paragone a cui possiamo credere, visto che Kompany è stato compagno di mille battaglie con il belga ora in forza al Napoli, poichè suo compagno in nazionale e nel Manchester City.

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Non solo Bayern

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Per Kompany la crescita di Olise non è ancora terminata: "Sono convinto che continuerà a migliorare e che aiuterà il Bayern a diventare ancora più forte in futuro". I miglioramenti di Olise non faranno comodo solo al Bayern Monaco. In Francia sono entusiasti di avere l'ennesimo campione in squadra, che potrebbe essere uno dei protagonisti del prossimo mondiale. L'esterno si è gia messo in mostra nell'amichevole contro il Brasile, nella quale ha fornito un assist ad Ekitikè per il gol del 2-0. Entusiasta ovviamente è anche Didier Deschamps, che ha aggiunto un altro pezzo pregiatissimo al suo scacchiere.

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