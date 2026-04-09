I parigini affronteranno la gara di ritorno con una partita in meno: un fattore, che il difensore francese non considera giusto

Federico Grimaldi 9 aprile - 13:14

Il tema del calendario torna al centro del dibattito dopo l’andata dei quarti di finale di Champions League. In seguito alla sconfitta per 2-0 contro il PSG, Ibrahima Konatéha aperto - come riporta l'Equipe - alla possibilità di rinviare le partite di Premier League per le squadre impegnate nelle coppe europee. Il difensore del Liverpool ha preso come riferimento il modello della Ligue 1, che ha deciso di posticipare la sfida tra PSG e Lens per favorire la preparazione dei parigini in vista del ritorno. Una posizione chiara, espressa in un momento delicato della stagione, con i Reds chiamati a gestire un calendario intenso e a tentare la rimonta ad Anfield.

Konaté guarda in Francia e lancia un messaggio alla Premier — I Reds hanno subito una bella batosta a Parigi: pochi tiri, difesa poco efficace e una qualificazione che sembra essere un miraggio. Ma, nel post-partita, Konatéha voluto commentare con lucidità la situazione del Liverpool, mantenendo alta la fiducia in vista del ritorno: “Abbiamo un’altra partita ad Anfield, in casa, può succedere di tutto. Prima dobbiamo pensare al Fulham, poi al PSG”. Ma è sul tema del calendario che il difensore francese si è soffermato con maggiore decisione, prendendo come esempio quanto accade in Francia. La Ligue 1, infatti, ha scelto di rinviare la gara tra PSG e Lens per consentire alla squadra di prepararsi al meglio alla sfida europea, una scelta che Konaté ha accolto con favore:

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“È la seconda volta consecutiva che succede, anche l’anno scorso è stato così. Sono contento per loro, perché il campionato li aiuta a raggiungere un obiettivo in Champions League”. Il centrale ha poi lanciato un messaggio chiaro alla Premier League: “Vorrei che succedesse anche qui, anche se so che è diverso. Sarebbe bello vedere una soluzione simile, magari già in questa stagione per le squadre impegnate in Champions”.