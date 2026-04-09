Il numero 20 degli Spurs dovrà operarsi, il rientro era previsto per 10 giorni dopo la sosta delle nazionali ma una ricaduta lo costringerà all'operazione che terminerà la sua stagione

Giorgio Abbratozzato 9 aprile - 21:07

La stagione del Tottenham è sempre più compromessa. Mohammed Kudus è stato pagato 60 milioni questa estate ma un infortunio lo ha tenuto ai box da gennaio sino ad ora. La situazione per la squadra allenata da Roberto De Zerbi è sempre più critica e la lista degli indisponibili aumenta.

Kudus out per la stagione, la dinamica della ricaduta — Il giocatore ghanese ha subito una nuova ricaduta per l'infortunio al bicipite femorale e potrebbe perfino dover saltare il Mondiale. La stagione del Tottenham peggiora sempre di più ogni giorno che passa. La situazione sportiva del club è delicata, 17° a un solo punto dalla zona retrocessione in Premier. A questa situazione complessa si aggiunge un'ingente piaga di infortuni che non sembra intenzionata a fermarsi. Questo Tottenham senza i suoi migliori giocatori fatica a mostrare il suo vero livello di gioco.

L'ultima notizia dall'infermeria degli Spurs riguarda i problemi accusati da una delle sue stelle, Mohammed Kudus, in merito al recupero dallo strappo al bicipite femorale. Il ghanese si era infortunato all'inizio dell'anno in una sfida contro il Sunderland e, da allora, non è più riapparso con la maglia del club del nord di Londra.

Tutto sembrava indicare che Kudus potesse rientrare in squadra dopo la sosta per le nazionali. "Probabilmente parteciperà ad alcuni allenamenti con il gruppo circa 10 giorni dopo la sosta. Non lo so, non sono sicuro. Dobbiamo controllare, ma sta facendo ottimi progressi. Sta già toccando un po' il pallone", aveva affermato Tudor prima che il campionato si fermasse. Tuttavia, secondo The Sun, Kudus avrebbe subito una ricaduta, rendendo necessario un intervento chirurgico che gli farebbe saltare il finale di stagione e, addirittura, il prossimo Mondiale.

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Tottenham: centrare la salvezza per dimenticare questa stagione — Il Tottenham è ultimo per rendimento da quando Kudus si è infortunato a gennaio. Il numero 20 ghanese aveva mostrato ottime qualità fino allo stop. Gli Spurs devono sopperire alle assenze di Kudus, Kulusevski, Bentancur, Bissouma e Maddison. Questi infortuni spiegano chiaramente i motivi del fallimento stagionale.

La sua assenza pesa in una squadra priva di creatività e imprevedibilità. Le opzioni offensive non mancano con Kolo Muani, Solanke, Xavi Simons e Tel. Tuttavia la fantasia di Kudus e Kulusevski resta difficilmente sostituibile. Anche il Ghana perderebbe un pilastro fondamentale per il Mondiale. La nazionale è inserita nel Gruppo L con Inghilterra, Croazia e Panama. L'obiettivo della stagione del Tottenham rimane la salvezza, una retrocessione complicherebbe il futuro del club in modo esponenziale.