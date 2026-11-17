Layvin Kurzawa, terzino francese classe 1992 cresciuto nel Monaco ed esploso con la maglia del Paris Saint-Germain, ha annunciato questo pomeriggio, attraverso un lungo messaggio sui propri social, la decisione di appendere gli scarpini al chiodo all'età di 34 anni. L'ultima esperienza del laterale risale alla scorsa stagione, quando ha deciso di emigrare in Indonesia, firmando un contratto con la squadra del Persib, con cui ha disputato, però, appena nove partite. Kurzawa è comunque passato alla storia per una notte indimenticabile, vissuta nel 2017, quando realizzò una tripletta contro l'Anderlecht in Champions League, diventando il primo e l'unico difensore a riuscirci.

La lettera d'addio di Kurzawa

L'ultima presenza ufficiale dirisale al 10 maggio scorso, in occasione della vittoria del suocontro il. Subentrato al 62esimo minuto, è stato costretto al cambio pochi minuti dopo a causa dell'ennesimo infortunio che lo ha condizionato nella parte finale della sua carriera. Così, dopo sei mesi di inattività, ha annunciato l'addio al calcio: ". Dopo tanti anni, di passione, di sacrifici, di sogni e di emozioni, è arrivato per me il momento di voltare una pagina magnifica della mia vita. Il calcio mi ha insegnato tutto, mi ha fatto vivere tutto e mi ha dato tanto.".

PARIS, FRANCE - NOVEMBER 22: Layvin Kurzawa del PSG durante la partita del girone B di UEFA Champions League tra Paris Saint-Germain e Celtic FC al Parc des Princes il 22 novembre 2017 a Parigi, Francia. (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)

Il francese ha dedicato un pensiero speciale ai club della sua vita e, in particolar modo, alla Nazionale francese che ha rappresentato in 13 occasioni: "Dal Monaco al Psg, dal Fulham al Boavista, fino al Persib, grazie a tutti questi club che hanno contribuito a scrivere la mia storia e mi hanno permesso di vivere esperienze indimenticabili. Grazie ai miei compagni di squadra, presidenti, allenatori, staff e dirigenti, così come a tutte le persone incontrate lungo questa bellissima avventura. Un pensiero particolare per la Nazionale francese. Aver rappresentato il mio paese resterà un immenso orgoglio".

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I numeri della carriera

In sedici anni di carriera, vissuti con le maglie delha totalizzato 270 presenze e 25 gol, tre dei quali sono passati alla storia. Infatti, il 31 ottobre 2017, in occasione della sfida dei gironi ditra il suo PSG e l', ha siglato la prima tripletta di un difensore nella massima competizione europea, record tutt'ora imbattuto. Con i parigini ha vinto 5 volte lae la Coppa di Francia, 4 volte la Coppa di Lega francese e 6 volte la Supercoppa di Francia.

PARIS, FRANCE - OCTOBER 31: Layvin Kurzawa del PSG festeggia aver segnato il quinto gol della sua squadra durante la partita del girone B della UEFA Champions League tra Paris Saint-Germain e RSC Anderlecht al Parc des Princes il 31 ottobre 2017 a Parigi, Francia. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

L'ultima parte del saluto è rivolto verso i tifosi, la famiglia e i suoi progetti futuri: "A voi, tifosi, grazie per essere stati al mio fianco lungo tutto questo percorso e per aver contribuito a renderlo una storia così bella. Un immenso grazie anche alla mia famiglia, ai miei cari e a tutti coloro che mi hanno accompagnato e sostenuto lungo questo percorso. Oggi metto fine alla mia carriera da calciatore con immenso orgoglio e profonda gratitudine. Mi rendo conto della fortuna che ho avuto di vivere questa passione e di realizzare il mio sogno. La mia storia da giocatore finisce, ma il calcio resterà per sempre legato a ciò che sono diventato. Non è la fine della storia. È semplicemente l'inizio di un nuovo capitolo, pieno di nuovi progetti, nuove sfide e belle ambizioni".