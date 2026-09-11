Frank Kwasniok e il Colonia stanno ormai giocando una partita andata oltre ogni limite. Tutto è nato lo scorso marzo quando il club tedesco ha deciso di esonerare l'allenatore dopo sette partite senza vittorie e, ad oggi, il 45 enne non ha ancora trovato una nuova sistemazione. Nonostante siano passati ormai sei mesi, la separazione tra le due parti è ancora oggetto di dibattito e l'ex allenatore dei Caproni ha deciso di affrontare la situazione in tribunale.

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Kwasniok, la partita contro il Colonia si sposta in tribunale: la situazione

Lo scorso 22 marzo, il club tedesco ha interrotto il rapporto con il suo allenatore

. Il 45enne, esonerato dopo sette partite senza vittorie, non ha ancora trovato una nuova squadra. La separazione continua a essere motivo di controversia tra le due parti a circa sei mesi dalla sua conclusione, a causa di una clausola cruciale del suo contratto, valido fino al 2028.

Alla fine l'"arbitro" della partita tra Franke il Colonia sarà il giudice.

Come accennato, dunque, il conflitto deriverebbe da una clausola contrattuale che prevede una graduale riduzione dello stipendio in seguito al suo licenziamento da allenatore. La parte di Kwasniok ha ritenuto alcune parti di questa clausola inique, motivo per cui ha deciso di intraprendere un'azione legale. Di conseguenza, è prevista un'udienza presso il Tribunale del Lavoro il 16 febbraio 2027. Tuttavia, secondo il quotidiano Kicker, non è ancora stata completamente esclusa una soluzione extragiudiziale.

Magonza, Germania - 24 agosto: Lukas Kwasniok, allenatore dell'1. FC Köln, viene intervistato prima della partita di Bundesliga tra l'1. FSV Mainz 05 e l'1. FC Köln alla MEWA Arena, il 24 agosto 2025 a Magonza, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Sul campo, invece, il Colonia ha iniziato la stagione sotto la guida di René Wagner, vice allenatore di Kwasniok, e nelle prime due partite di Bundesliga ha ottenuto un importante successo contro l'Hoffenheim per 3-2 seguito, però, da una dura sconfitta contro lo Stoccarda per 4-1. Il prossimo impegno vedrà i Caproni ospitare il Werder Brema, partita in programma domani pomeriggio alle 18:30.