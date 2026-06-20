Da una semplice multa per eccesso di velocità ad un caso finito davanti ai giudici: l'ex attaccante del West Ham, Michail Antonio ha ottenuto l'annullamento della condanna e ora la vicenda dovrà essere riesaminata in tribunale.

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La decisione del giudice

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La ricostruzione

ha evitato la condanna per l'accusa di non aver comunicato alle autorità l'identità del conducente della sua, immortalata mentre viaggiava a circa 50 miglia orarie in un tratto con limite di 40 a Birmingham, nel marzo 2025. Secondo quanto riportato dal 'Daily Mail', il giudice del Birmingham Magistrates Court ha annullato la precedente sentenza di colpevolezza, pronunciata in sua assenza, accogliendo la richiesta del calciatore di riaprire il procedimento. Il processo, sempre secondo il media britannico, è stato fissato nuovamente perSecondo quanto ricostruito invece da 'ITV', l'exha spiegato di aver consegnato la Lamborghini ad una società specializzata diversi mesi prima dell'infrazione, affinché ne curasse la vendita e di non essere quindi responsabile della gestione del veicolo. Inoltre, ha ricordato che, dopo il terribile incidente del, con la sua Ferrari, nel quale riposò la frattura del femore e rischiando la vita, non era nemmeno autorizzato a guidare. La contestazione per eccesso di velocità era già stata archiviata per insufficienza di prove, mentre resta da chiarire soltanto la mancata comunicazione dell'identità del conducente.

LEICESTER, INGHILTERRA - 03 DICEMBRE: Michail Antonio del West Ham United durante la partita di Premier League tra Leicester City FC e West Ham United FC al King Power Stadium il 03 dicembre 2024 a Leicester, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Il presente di Antonio in Qatar

Sul fronte sportivo,è attualmente un giocatore del, club qatariota, sebbene in scadenza di contratto proprio al termine di questo mese, il 30 giugno. La conclusione della sua carriera in Premier League con la maglia delè arrivata quasi un anno fa, la scorsa estate, dopo dieci stagioni con la maglia degli 'Hammers'. In questi anni, è diventato il miglior marcatore della storia del club in Premier League, con cui ha vinto lanel 2025 e segnato 81 reti.

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