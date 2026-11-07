Un grande gesto da parte della compagnia aerea "Transavia"
Le lacrime di una leggenda. Cristiano Ronaldo saluta il Mondiale
Dopo aver annunciato la fine della propria avventura con la Nazionale portoghese dopo 23 anni, 234 presenze e 146 gol, Cristiano Ronaldo ha ricevuto un bell'omaggio dalla Transavia, compagnia aerea che ha deciso di ritirare il posto 7C dai propri voli diretti a Funchal, città di Madeira nella quale CR7 è nato. L'iniziativa è stata annunciata attraverso i canali social della compagnia, che ha accompagnato il messaggio con una fotografia della maglia del Portogallo numero 7 appoggiata proprio sul sedile interessato.
Il posto 7C ritirato dai voli per Funchal: l'omaggio a Cristiano Ronaldo
"CR7 appende gli scarpini al chiodo e anche i nostri posti con il numero 7C vengono ritirati dai voli diretti a Funchal". Questo il messaggio pubblicato dalla Transavia, che ha scelto un modo originale per celebrare uno dei calciatori più importanti della storia del calcio. Una storia con il 7 iniziata anni fa, ai tempi del Manchester United, quando dopo aver lasciato lo Sporting Lisbona, ricevette per la prima volta la prestigiosa casacca numero 7 dopo aver indossato la numero 28 nella squadra portoghese.
Da quel momento, il 7 lo ha accompagnato praticamente ovunque, dal Real Madrid alla Juventus, passando per il ritorno a Manchester e l'attuale esperienza in Arabia Saudita con l'Al-Nassr. Anche con la Nazionale portoghese è diventato il simbolo di un'intera generazione, raccogliendo l'eredità di Luís Figo, che aveva indossato quella stessa maglia prima di lui.
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L'omaggio della compagnia aerea è arrivato a pochi giorni dalla decisione di Ronaldo di concludere la propria esperienza con il Portogallo, Nazionale con la quale è anche riuscito a vincere tre trofei: l'Europeo del 2016 in Francia e la Nations League due volte, nel 2019 e nel 2025. Numeri che raccontano soltanto una parte dell'impatto avuto da Ronaldo sul calcio portoghese, nonostante da molti venisse visto ormai come il problema ovunque andasse, anche se in realtà è sempre stato l'uomo capace di far partire sempre dall'1-0 le squadre in cui giocava.
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