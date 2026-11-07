Dopo aver annunciato la fine della propria avventura con la Nazionale portoghese dopo 23 anni, 234 presenze e 146 gol, Cristiano Ronaldo ha ricevuto un bell'omaggio dalla Transavia, compagnia aerea che ha deciso di ritirare il posto 7C dai propri voli diretti a Funchal, città di Madeira nella quale CR7 è nato. L'iniziativa è stata annunciata attraverso i canali social della compagnia, che ha accompagnato il messaggio con una fotografia della maglia del Portogallo numero 7 appoggiata proprio sul sedile interessato.

Il posto 7C ritirato dai voli per Funchal: l'omaggio a Cristiano Ronaldo

"CR7 appende gli scarpini al chiodo e anche i nostri posti con il numero 7C vengono ritirati dai voli diretti a Funchal". Questo il messaggio pubblicato dalla Transavia, che ha scelto un modo originale per celebrare uno dei calciatori più importanti della storia del calcio. Una storia con il 7 iniziata anni fa, ai tempi del Manchester United, quando dopo aver lasciato lo Sporting Lisbona, ricevette per la prima volta la prestigiosa casacca numero 7 dopo aver indossato la numero 28 nella squadra portoghese.

SOCHI, RUSSIA - 15 GIUGNO: Il giocatore del Portogallo Cristiano Ronaldo festeggia il suo terzo gol durante la partita del gruppo B della Coppa del Mondo FIFA Russia 2018 tra Portogallo e Spagna allo Stadio Fišt il 15 giugno 2018 a Sochi, Russia. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Da quel momento, il 7 lo ha accompagnato praticamente ovunque, dal Real Madrid alla Juventus, passando per il ritorno a Manchester e l'attuale esperienza in Arabia Saudita con l'Al-Nassr. Anche con la Nazionale portoghese è diventato il simbolo di un'intera generazione, raccogliendo l'eredità di Luís Figo, che aveva indossato quella stessa maglia prima di lui.

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L'omaggio della compagnia aerea è arrivato a pochi giorni dalla decisione di Ronaldo di concludere la propria esperienza con il Portogallo, Nazionale con la quale è anche riuscito a vincere tre trofei: l'Europeo del 2016 in Francia e la Nations League due volte, nel 2019 e nel 2025. Numeri che raccontano soltanto una parte dell'impatto avuto da Ronaldo sul calcio portoghese, nonostante da molti venisse visto ormai come il problema ovunque andasse, anche se in realtà è sempre stato l'uomo capace di far partire sempre dall'1-0 le squadre in cui giocava.