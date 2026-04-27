Dal 2005-06 la Dinamo Zagrabia ha fatto grossa incetta di titoli nazionali. In questi vent'anni ci sono state rarissime eccezioni di campionati persi, come accaduto solo nel 2016-17 e nel 2024-25. La stagione passata infatti ha avuto trame fallimentari, tra cui la chiamata e il successivo esonero dell'italiano Fabio Cannavaro. In quella rosa, oltre ai sempiterni Marko Pjaca, Marko Rog e Bruno Petkovic, si distinguevano tre calciatori in particolare: Sandro Kulenovic, Petar Sucic e Martin Baturina. Il primo, con le sue 22 reti in 47 partite (comprese di preliminari di Champions) ha raggiunto il Torino durante il mercato di gennaio in prestito con obbligo di riscatto.

ZAGABRIA, CROAZIA - 29 GENNAIO: Martin Baturina della Dinamo Zagabria e Strahinja Pavlovic dell'AC Milan combattono per la palla durante la partita MD8 della UEFA Champions League 2024/25 League Phase tra GNK Dinamo e AC Milan allo Stadion Maksimir il 29 gennaio 2025 a Zagabria, Croazia. (Foto di Jurij Kodrun/Getty Images)

Sucic è diventato un pezzo fondamentale delle rotazioni interiste, con uno sguardo ad una titolarità futura praticamente certa. Il suo contributo tecnico si è notato nella rete siglata all'Arsenal e nella semifinale di Coppa Italia contro il Como (2 assist e 1 gol). Martin Baturina invece, dopo un inizio in sordina con voci di cessione nela rosa di Cesc Fabregas, ha conquistato la trequarti lacustre diventando uno dei migliori giocatori offensivi di Serie A. Nonostante la cessione dei pezzi pregiati della rosa, il club della capitale è tornato a conquistare il campionato croato.

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Il 26esimo titolo della Dinamo Zagabria

🚨 DINAMO CELEBRATE THEIR 26TH TITLE WITH A WIN! pic.twitter.com/rW3r9P8OBx — Croatian Football (@CroatiaFooty) April 26, 2026

Nonostante una rosa notevolmente impoverita a livello tecnico, la squadra di Mario Kovacevic si è imposta come prima forza incontrastata della HNL. Con 76 punti in 32 giornate, la Dinamo Zagabria ha conquistato il titolo con 4 turni di anticipo grazie alla vittoria per 2-1 contro il Varazdin e al pareggio per 0-0 dell'Hajduk Spalato (a 61 punti) contro il Rijeka. Inoltre, il 13 maggio ci sarà la possibilità di fare doppietta con la Coppa di Croazia, proprio con la squadra della città d'annunziana come ultimo ostacolo.

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L'eroe della sfida e della stagione è stato indubbiamente Dion Beljo, punta croata di 24 anni. Arrivato dall'Augusta in estate per 4 milioni, il centravanti ha messo a segno 29 reti in 32 partite di campionato (36 in 43 stagionali), di cui 14 da marzo in poi. Tra i talenti in rampa di lancio si citano Cardoso Varela (17enne portoghese) e Luka Stojkovic (7 gol e 12 assist in HNL). Nella rosa c'è anche un po' di Italia con le presenze di Ismael Bennacer (poche presenze e tanti guai fisici) e l'ex Empoli Miha Zajc (8 marcature e 6 assist in campionato).

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