Due centrocampisti, due giovani da tenere d'occhio e che nel futuro non possono che migliorare

Federico Iezzi Collaboratore 22 aprile 2026 (modifica il 22 aprile 2026 | 15:32)

Che la scuola calcistica croata produca talenti è cosa nota. E lo ha dimostrato anche ieri sera, quando due suoi scolari, si sono presi la scena nella semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter. Stiamo parlando di Baturina e Sucic, autori tutti e due di un gol e di due belle prestazioni. Scopriamo qualcosa di più su di loro. Tutti e due provengono dalla Dinamo Zagabria, anche se da percorsi diversi, e tutti e due sono alla loro prima stagione diversa. L'impatto nei due club, però, è stato diverso.

Baturina, la scoperta del Como — Una rivelazione all'interno di quella rivelazione che è stato il Como di Fabregasin questa stagione. Il classe 2003 ha fatto una ottima stagione, ambientandosi subito bene nel nostro campionato. Tanto da diventare molto spesso presente nelle scelte di formazione del tecnico spagnolo. Il classe 2003, centrocampista, in questa stagione ha segnato sei reti e fornito tre assist in campionato. Ieri, poi, ha portato in vantaggio i suoi contro i nerazzurri facendo sudare freddo Chivu.

Che sia un giocatore di talento non è una sorpresa. Cresciuto nelle giovanili dell'Haidjuk Spalato e poi alla Dinamo di Zagabria, è stato un titolare fisso della squadra croata. Con cui ha già vinto quattro campionati nazionali e collezionato ben 165 presenze totali, comprese le coppe. Come abbiamo visto, inoltre, è un giocatore che tende a segnare e fornire tanti assist: nella sua migliore stagione nel campionato croato, ha segnato sei reti e fornito 12 assist.

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Sucic, l'eroe dell'Inter per una notte — Bosniaco naturalizzato croato, anche Sucic viene dalla Dinamo di Zagabria ed è stato compagno di squadra di Baturina. Chivunon lo ha usato tantissimo in questa stagione, che sembra proprio una fase di ambientamento. Che, però, procede bene. Sucic è un giocatore versatile, un centrocampista che può giocare come mediano, regista o mezzala, e che ha ottime capacità di inserimento in fase offensiva.

Anche se con meno presenze in campo, rispetto al connazionale, ieri Sucic è stato decisivo nel finale. Per lui, finora, in campionato un solo gol e due assist. Ma ci sono decisi margini di miglioramento, vista anche la prestazione nella semifinale contro il Como: oltre al gol vittoria, mette a segno i due assist per la doppietta di Calhanoglu.