Le polemiche legate alla tecnologia tornano a travolgere il campionato francese. Nel consueto report settimanale, la Direzione Arbitrale della Ligue 1 ha deciso di promuovere l'operato dei direttori di gara dell'ultimo turno e, soprattutto, confermare il clamoroso "gol fantasma" convalidato al Le Mans durante la sfida contro l'Auxerre. Un caso che sta facendo discutere tifosi e addetti ai lavori per via di un evidente malfunzionamento del sistema di rilevamento della linea di porta.

L'episodio in Auxerre-Le Mans

La scelta del VAR

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La decisione della Direzione Arbitrale

L'episodio centrale del dibattito è arrivato al 48° minuto della gara di Auxerre , dopo un colpo di testa di Lucas(giocatore del Le Mans). L'arbitro Willy Delajod ha convalidato la rete dopo aver avvertito la vibrazione del proprio orologio, collegato alla. Tuttavia, la situazione si è trasformata immediatamente in anomalia quando è emerso che gli orologi dei guardalinee e del quarto uomoDi fronte a un'incongruenza tecnica così palese, si è verificata una procedura quasi inedita per la: l'arbitro è andato a rivedere l'azione al monitor a bordo campo. Gli assistenti, Cyril Gringore e Cédric Dos Santos, non trovando immagini in grado di smentire categoricamente il segnale elettronico, hanno lasciato la decisione finale al direttore di gara. Pur esaminando i filmati, il direttore di gara non ha trovatoper annullare la rete, confermando l'1-1. Anche le telecamere posizionate dietro la porta sembrano suggerire come il pallone non abbia mai varcato del tutto la linea bianca. Secondo le ultime ricostruzioni, basate su altre inquadrature, a mandare in tilt i sensori del sistema sarebbe stata un'interferenza causata dal, Paul Nardi.Nonostante l'evidente malfunzionamento del sistema e la rabbia, che ha ribadito a gran voce l'assoluta impossibilità fisica che il pallone fosse entrato, i vertici arbitrali hanno scelto la linea della prudenza. Nel referto, laha spiegato che la natura eccezionale della situazione non permetteva di ribaltare il verdetto in modo definitivo.

LONDRA, INGHILTERRA - 25 APRILE: Una vista dettagliata delle attrezzature utilizzate per testare la tecnologia sulla linea di porta (goal-line technology) prima della partita di Sky Bet Championship tra Queens Park Rangers e Derby County a Loftus Road il 25 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Jasper Wax/Getty Images)

Una presa di posizione estremamente cauta, dettata dalla chiara volontà istituzionale di non mettere in discussione il funzionamento e l'affidabilità della Goal Line Technology, anche di fronte a un errore tecnico evidente a tutti.