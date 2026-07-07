Così come tutte le federazioni calcistiche presenti nel mondo, anche quella del Marocco ha un presidente e risponde al nome di Fouzi Lekjaa. Egli, infatti, ricopre questa carica da ben dodici anni, vale a dire dal 2014. Dallo scorso anno, invece, ricopre anche il ruolo di vice presidente del CAF, che sarebbe l'equivalente africano della UEFA. Di recente, il 55enne ha rilasciato un'intervista e, con una delle dichiarazioni rilasciate, ha lanciato una frecciatina a Lamine Yamal, giocatore importantissimo del Barcellona e della Spagna.

Marocco, Lekjaa: "Non conosco spagnoli che si chiamano Jamel"

Il Marocco è tra le Nazionali che sono ancora in corso nel Mondiale che si sta disputando in Canada, Messico e Stati Uniti. La selezione del Nord Africa, nei prossimi giorni, sfiderà lain occasione deidella competizione. Così come i marocchini, anche la Spagna, che ieri sera ha vinto contro il Portogallo , ha ottenuto la qualificazione per i quarti e se la dovrà vedere contro il, che questa notte ha eliminato gli Stati Uniti. Con questa situazione nel tabellone, ci sarebbero le possibilità di vedere unatra Spagna e Marocco, due Paesi che sono legati tra loro grazie alla storia ed anche al calcio.

Mosca, Russia - 13 giugno 2018: Il presidente della Federazione Calcistica Marocchina Fouzi Lekjaa durante il 68esimo Congresso FIFA. (Foto di Catherine Ivill/Getty Images)

Anche se non si sa ancora se questo match ci sarà o meno, Lekjaa ha pensato di accendere un un po' di anticipo l'eventuale semifinale. Nel corso di una recente intervista rilasciata ad Onze Mondial, il numero uno della Federazione del Marocco ha lanciato una frecciatina a Lamine Yamal, spagnolo originario del Paese del Nord Africa. Lekjaa ha parlato della decisione del classe 2007 di aver scelto la Nazionale Spagnola. Le sue parole: "Rispettiamo la sua decisione e non la mettiamo in discussione. Il nostro atteggiamento nei suoi confronti e nella sua famiglia, che spesso passa le vacanze nella parte settentrionale del Marocco, non cambia. Tuttavia, non conosco spagnoli che si chiamano Jamel".