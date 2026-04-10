I capelli sono uno degli elementi culturali più importanti delle società umane: tagliarli spesso coincide con un atto sacrilego o con una fase di transizione e questo l'ex calciatore colombiano lo sapeva molto bene

Pietro Rusconi Redattore 10 aprile - 20:17

Carlos Valderrama fa parte di un'estetica poco presente nel calcio di oggi. Nel conformismo che ingloba la maggior parte delle soggettività sportive, nessuno trova e cerca un'eccentricità particolare. Alcuni danno l'illusione della differenza senza però stare davvero all'interno di essa. Nell'epoca del calciatore-brand, i tentativi di autenticità e diversità vengono resi banale merce e buttati in pasto al consumo social. Eppure sono esistite delle vere e proprie icone che hanno saputo resistere alla massificazione forzata della modernità, nonostante indirettamente siano rimaste invischiate in queste logiche.

L'Adidas continua a riproporre una specifica maglietta per la nazionale colombiana. La maglietta del Mondiale '90 è diventata culto per appassionati di calcio e non. L'estetica è senza dubbio molto appagante e con un certo stile ma senza la presenza di un determinato giocatore, l'aura della maglietta cafeteros sarebbe stata minore. Carlos Valderrama ha cambiato la narrazione attorno alla nazione colombiana e la sua influenza estetica e sociale ha raggiunto livelli molto alti. A calcio era parecchio forte e i due premi come calciatore sudamericano dell'anno (1987 e 1993) lo riconoscono. Tuttavia, la sua è stata una carriera locale; in Europa ha giocato solo per il Real Valladolid e il Montpellier e questo racconta di quanto sia possibile coltivare biografie eccezionali anche senza trovare un posto nel calcio occidentale.

Il retroscena sui leggendari capelli di Carlos Valderrama —

Quello che ha sempre risaltato vedendo giocare il capitano della Colombia è indubbiamente la folta chioma. A parlare proprio di questo suo tratto indistinguibile è stato lo stesso Carlos Valderrama, in occasione di un programma del giornalista Andrés Cantor. L'ex cafetoros ha infatti rivelato una particolarità relativa ai suoi capelli. Durante il Mondiale USA 1994, una nota marca gli propose di tagliare i riccioli biondi e cambiare stile per 2 milioni di dollari. Carlo ovviamente ha rifiutato, dicendo che nemmeno per 5 avrebbe accettato. Solo lui sarebbe stato il padrone della sua storia e identità.

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Due anni più tardi, proprio negli Stati Uniti impazzò una vera e propria psicosi per il calciatore sudamericano. Il 18 luglio 1996 venne così istituito il "Valderrama Day"; ovvero una giornata in cui tifosi e giocatori avrebbero indossato una sua parrucca durante una gara di MLS per onorare Carlos Valderrama.