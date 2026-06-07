In casa Inter suonano le sirene dell'allarme Calhanoglu. Dalla Turchia, infatti, dove si stanno disputando le elezioni per la presidenza del Fenerbahce è arrivata una notizia: ci sarebbe un accordo tra uno dei candidati, Hakan Safi, e il calciatore dell'Inter per un clamoroso trasferimento.

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La mossa elettorale di Hakan Safi: portare Calhanoglu al Fenerbahce

Nelle elezioni per la presidenza del prestigioso club turco si sfidano Hakan, noto imprenditore, e Aziz, storica leggenda del club. Yildirim è già stato per ben venti anni alla guida della società di Istanbul. Safi, consapevole delle difficoltà di questa sfida, ha optato per una mossa elettorale che potrebbe portare in molti a votare per lui. Ha annunciato di aver concluso un accordo per comprare, in caso sarà eletto, Hakan Calhanoglu , centrocampista dell'ed ex Milan , fresco vincitore della. L'accordo prevederebbe tre anni di contratto e una opzione per un quarto anno.

La conferma, inoltre, è arrivata dall'agente del giocatore neroazzurro che ha parlato con un noto giornalista turco, Yagız Sabuncuoglu. Gordon Stipic, infatti, ha dichiarato: "Negli ultimi giorni non mi sono limitato a condurre colloqui approfonditi con Hakan Safi, ma l'ho anche incontrato di persona. Siamo amici da molto tempo e le nostre conversazioni si basavano su una grande fiducia. Naturalmente abbiamo trattato molti argomenti e alcuni giocatori, uno in particolare. Se Hakan Safi vincerà le elezioni di questo fine settimana, abbiamo raggiunto un accordo di base riguardo al mio giocatore più importante". Non è difficile comprendere chi sia questo importante giocatore.

Nei giorni scorsi, poi, i media turchi avevano riportato una notizia diversa. Secondo loro, infatti, il centrocampista sarebbe disposto a trasferirsi in Turchia ma al Galatasaray, addirittura riducendosi lo stipendio per poter giocare nella sua squadra del cuore. La notizia dell'accordo con gli odiati rivali, quindi, ha scatenato rabbia anche in Turchia fra i tifosi del Gala.

🚨🇹🇷 Inter director Piero Ausilio: “We want to keep Çalhanoglu, he’s under contract and I don’t believe those quotes [from Fenerbahçe] will have any consequences”. pic.twitter.com/KvqbGxhIBL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2026

Ausilio frena le ambizioni di Safi

Comprensibile, quindi, che a Milano, sponda nerazzurra, non abbiano preso particolarmente bene la questione. Sull'intreccio di mercato, tra Galatasaray, Fenerbahce , elezioni presidenziali, è intervenuto. Il direttore sportivo dell'Inter, ai microfoni di Sportmediaset, ci ha tenuto a ribadire che: "C'è un problema, ha un contratto e lo vogliamo tenere. Speriamo che questa telenovela porti bene come lo scorso anno. Non penso che le dichiarazioni del candidato presidente abbiano un significato nè tantomeno un prosieguo".

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