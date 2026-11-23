Il Merseyside Derby rappresenta una delle rivalità più antiche e importanti del calcio inglese, una sfida che da oltre 130 anni divide la città di Liverpool, mettendo di fronte due società accomunate dalle proprie origini, ma separate da una storia fatta di successi, difficoltà e grandi giocatori. La rivalità tra Everton e Liverpool, a differenza di molte altre nel calcio britannico, non è nata da differenze religiose o politiche, ma da una controversia economica che ha cambiato per sempre il destino di entrambe le squadre.

Il primo capitolo di questa lunga storia è stato scritto il 13 ottobre 1894, quando Everton e Liverpool si sono affrontate per la prima volta in una partita di campionato. A ospitare l'incontro è stata la Grand Old Lady del calcio, Goodison Park, davanti a un pubblico mai visto prima in Football League. Il risultato finale, un netto 3-0 per i padroni di casa, ha rappresentato soltanto l'inizio di una rivalità destinata ad attraversare oltre un secolo di calcio inglese. Una rivalità fatta di grandi protagonisti e partite memorabili.

Everton-Liverpool 3-0, il 13 ottobre 1894: la cronaca del primo Merseyside Derby

La prima sfida ufficiale in Football League tra Everton e Liverpool è andata in scena sabato 13 ottobre 1894, alle 15:30, sul terreno di gioco di Goodison Park. Le due formazioni arrivavano all'attesissima partita attraversando momenti completamente differenti. L'Everton, allenato da Dick Molyneux, aveva iniziato la stagione 1894-1895 in maniera straordinaria, vincendo tutte le prime 7 partite di campionato, presentandosi al derby in testa alla classifica.

Il Liverpool, invece, aveva appena conquistato la promozione nella massima divisione inglese dopo aver dominato la Second Division nella stagione precedente. L'esordio tra le grandi del calcio britannico si era però rivelato più complicato del previsto, con la squadra che era ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato.

Finale di Early Cup

Fin dai primi minuti, la superiorità dei padroni di casa è apparsa evidente, tant'è che l'Everton è riuscito a sbloccare il risultato dopo appena 10 minuti di gioco grazie a Tom McInnes. L'attaccante scozzese ha raccolto un traversone di Billy Stewart e, con un colpo di testa, ha superato il portiere del Liverpool Bill McCann. Il primo tempo si è concluso sull'1-0, nonostante i tentativi degli ospiti di riportare la partita in equilibrio.

Nella ripresa, però, l'Everton ha continuato a spingere e al 60', Alex Latta ha realizzato il gol del raddoppio, sfruttando un assist di Jack Bell. Proprio quest'ultimo, all'88' minuto, ha firmato il definitivo 3-0, completando una vittoria che ha confermato la superiorità dei Toffees, che dopo la vittoria nel primo derby di Liverpool nella storia ha raggiunto le 8 vittorie consecutive e la testa della classifica.

Everton-Liverpool, 44.000 spettatori a Goodison Park

A rendere ancora più importante e memorabile quella giornata è stata la straordinaria partecipazione del pubblico. Il primo Merseyside Derby ha infatti attirato 44.000 spettatori, stabilendo all'epoca un nuovo record di affluenza per una partita della massima serie inglese, un dato particolarmente significativo considerando le abitudini dell'epoca. Soltanto due settimane prima, infatti, erano stati 19.900 i tifosi presenti a Goodison Park per assistere alla vittoria dell'Everton contro il West Bromwich Albion. Ad Anfield, invece, il precedente incontro casalingo del Liverpool contro lo Sheffield United aveva richiamato circa 12.000 persone.

Un gruppo di tifosi lascia Kingsway su autobus trainati da cavalli diretto a Crystal Palace per la finale di FA Cup tra Everton e Newcastle United, vinta dall'Everton per 1-0. (Foto di Topical Press Agency/Getty Images)

Ma non è stato soltanto il numero degli spettatori a entrare nella storia, bensì anche l'incasso della giornata: 1.026 sterline, una cifra mai raggiunta prima per una partita di Football League. Il quotidiano Liverpool Mercury, commentando l'eccezionale risultato economico, ha sottolineato come la quasi totalità degli spettatori provenisse dalla stessa città, a dimostrazione di quanto il calcio fosse riuscito a conquistare la popolazione locale nel giro di pochissimi anni.

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La sconfitta del 13 ottobre non è stata l'ultima occasione in cui il Liverpool ha dovuto fare i conti con la superiorità cittadina dell'Everton, tuttavia, già nel confronto di ritorno, disputato il 17 novembre 1894 ad Anfield, i Reds sono riusciti a ottenere un pareggio per 2-2, davanti a circa 30.000 spettatori.

Dal primo derby alla Seconda guerra mondiale: come tutto è cambiato per l'Everton

La stagione 1894-1895 si è conclusa con l'Everton al secondo posto in classifica, alle spalle del Sunderland, mentre il Liverpool ha terminato il campionato in ultima posizione, retrocedendo dopo solamente una stagione in Second Division. Negli anni successivi, però, gli equilibri hanno iniziato a cambiare. Il Liverpool è riuscito progressivamente ad affermarsi tra le principali società inglesi, conquistando il primo titolo nazionale nel 1901 e il secondo nel 1906. L'Everton, dal canto suo, ha continuato a essere protagonista, vincendo il campionato nel 1915, nel 1928 e nel 1932, oltre a conquistare la FA Cup nel 1933.

11 marzo 1939: il capitano dell'Everton Football Club W. Cook guida la sua squadra sul terreno di gioco. (Foto di H. F. Davis/Topical Press Agency/Getty Images)

Dopo la Seconda guerra mondiale però, l'Everton ha attraversato un periodo di profondo declino, dovuto soprattutto allo smantellamento della squadra che aveva conquistato il titolo nazionale nel 1939. La sospensione dei campionati durante il conflitto aveva interrotto uno dei cicli più importanti della storia del club, privandolo di diversi anni di attività proprio nel momento di maggiore competitività.

Alla ripresa delle competizioni, la società ha dovuto fare i conti con la perdita di alcuni dei suoi giocatori più rappresentativi. Particolarmente pesanti sono state le partenze di Tommy Lawton, trasferitosi al Chelsea nel 1945, e Joe Mercer, ceduto all'Arsenal nel 1946. Due addii che hanno indebolito notevolmente la squadra, già alle prese con la necessità di ricostruire un organico ormai lontano da quello capace di dominare il campionato prima della guerra. A peggiorare la situazione sono state le difficoltà nel trovare sostituti all'altezza e una progressiva instabilità tecnica, che ha impedito all'Everton di tornare competitivo ai massimi livelli. I risultati sono peggiorati stagione dopo stagione, fino alla retrocessione in Second Division nel 1951, la prima dopo quasi vent'anni di permanenza nella massima serie.