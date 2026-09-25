A quarant'anni, Wayne Rooney si è presentato con un'immagine profondamente diversa da quella degli ultimi anni. Dietro il nuovo look, però, non c'è soltanto una trasformazione estetica: l'ex attaccante inglese ha raccontato il percorso che lo ha portato a perdere peso, a sottoporsi ad un intervento al naso e alla ricerca di nuovi obiettivi lontano dal rettangolo di gioco.

La trasformazione di Rooney: dai chili persi all'intervento al naso

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L'occasione per mostrare pubblicamente il cambiamento è stata la première di 'The Real Rooneys', la nuovapubblicata sulla piattaforma didedicata alla vita di. L'ex stella delè apparsa molto più magra rispetto agli ultimi anni e, secondo quanto riferito da diverse testate internazionali, avrebbe perso circa. La trasformazione ha immediatamente alimentato lesull'utilizzo di farmaci o iniezioni per perdere peso, ma Rooney ha prontamentequesta ricostruzione in un'intervista rilasciata al Daily Mail, spiegando di stareduramente per dimagrire e di non ricorrere ad alcuna "penna per perdere peso".L'altro elemento del nuovo 'look' riguarda ildi Rooney. Wayne ha raccontato di essersi sottoposto ad undopo aver avuto problemi acorrettamente ad una narice. L'ex calciatore aveva infatti riportatoal naso durante la sua carriera, una ai tempi dello United e un'altra negli Stati Uniti con la maglia del DC United: la moglie Coleen ha inoltre raccontato di averlo incoraggiato ad operarsi anche a causa dei suoi problemi con il russare. Di certo, un'operazione tutt'altro che motivata dall'estetica, ma a garantire unaanche in vista del futuro.

LONDRA, INGHILTERRA - 31 MAGGIO: Wayne Rooney spara durante Soccer Aid 2026 al London Stadium il 31 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shane Anthony Sinclair/Getty Images)

Dalla panchina alla televisione: la nuova vita di Rooney