A 40 anni, Wayne Rooney sorprende con una trasformazione fisica esemplare, chiarendo delle voci e annunciando l'ingresso in televisione

Alex Bianchi
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A quarant'anni, Wayne Rooney si è presentato con un'immagine profondamente diversa da quella degli ultimi anni. Dietro il nuovo look, però, non c'è soltanto una trasformazione estetica: l'ex attaccante inglese ha raccontato il percorso che lo ha portato a perdere peso, a sottoporsi ad un intervento al naso e alla ricerca di nuovi obiettivi lontano dal rettangolo di gioco.

La trasformazione di Rooney: dai chili persi all'intervento al naso

L'occasione per mostrare pubblicamente il cambiamento è stata la première di 'The Real Rooneys', la nuova serie pubblicata sulla piattaforma di Disney Plus dedicata alla vita di Wayne e Coleen Rooney. L'ex stella del Manchester United è apparsa molto più magra rispetto agli ultimi anni e, secondo quanto riferito da diverse testate internazionali, avrebbe perso circa 40 chili. La trasformazione ha immediatamente alimentato le ipotesi sull'utilizzo di farmaci o iniezioni per perdere peso, ma Rooney ha prontamente respinto questa ricostruzione in un'intervista rilasciata al Daily Mail, spiegando di stare lavorando duramente per dimagrire e di non ricorrere ad alcuna "penna per perdere peso".
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L'altro elemento del nuovo 'look' riguarda il naso di Rooney. Wayne ha raccontato di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico dopo aver avuto problemi a respirare correttamente ad una narice. L'ex calciatore aveva infatti riportato due fratture al naso durante la sua carriera, una ai tempi dello United e un'altra negli Stati Uniti con la maglia del DC United: la moglie Coleen ha inoltre raccontato di averlo incoraggiato ad operarsi anche a causa dei suoi problemi con il russare. Di certo, un'operazione tutt'altro che motivata dall'estetica, ma a garantire una respirazione sicura anche in vista del futuro.

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LONDRA, INGHILTERRA - 31 MAGGIO: Wayne Rooney spara durante Soccer Aid 2026 al London Stadium il 31 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shane Anthony Sinclair/Getty Images)

Dalla panchina alla televisione: la nuova vita di Rooney

Il cambiamento riguarda anche la vita professionale. Dopo il ritiro dal calcio giocato e le esperienze da allenatore, Rooney sta costruendo una nuova dimensione nel mondo televisivo: 'The Real Rooneys', la sua serie, racconta la quotidianità della coppia e della loro famiglia, offrendo uno sguardo più personale e privato sulla vita dell'ex campione inglese. Lo stesso Rooney ha spiegato di non dedicarsi alla televisione principalmente per una questione economica, ma per avere un nuovo obiettivo dopo il calcio. Una nuova fase, dunque, nella quale il quarantenne inglese sta cercando di ridefinire il proprio ruolo lontano dal rettangolo di gioco, dove è stato una leggenda ed un'icona per il calcio inglese ed europeo.

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