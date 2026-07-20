Ieri sera la Spagna e l'Argentina hanno disputato la finalissima del Mondiale 2026. La nazionale iberica ha segnato l'andamento del match con un continuo dominio rosso, sbloccando e vincendo la partita per 1-0 grazie a un gol decisivo di Ferran Torres nei tempi supplementari. Nonostante l'enorme delusione della finale persa e la profonda frustrazione per non aver quasi mai inquadrato la porta avversaria, l'Associazione del Calcio Argentino (AFA) ha immediatamente diramato un comunicato ufficiale.

La Federazione, a nome dei giocatori, dello staff tecnico e di tutta la dirigenza, esprime il suo più profondo ringraziamento a ogni tifoso che ha accompagnato la squadra durante l'intera rassegna iridata americana. La nota sottolinea come la spinta del pubblico abbia rappresentato un elemento fondamentale per il gruppo: "In ogni stadio, in ogni città e da ogni angolo del Paese, l'incoraggiamento è stato una forza permanente che ha spinto la Nazionale ad arrivare nuovamente in finale".

L'orgoglio e il legame oltre la sconfitta

Il risultato sportivo non ha permesso di coronare il grande sogno di diventare, ma la squadra riconosce apertamente l'incredibile valorericevuto in queste settimane. I vertici del calcio argentino e istessi non nascondono l'emozione perincondizionato della propria. Ilufficiale prosegue infatti con parole cariche di: "L'affetto ricevuto durante tutto il cammino, le bandiere, i messaggi, i caroselli, gli abbracci e il sostegno incondizionato hanno dimostrato, ancora una volta, che la Nazionale è patrimonio di tutti gli argentini". Laci tiene a ribadire che la bruciante sconfitta contro lanon scalfirà minimamente questa preziosa. Il testoevidenzia proprio questo aspetto cruciale per ildel movimento: "Il risultato finale non è bastato per realizzare il sogno, ma ha riaffermato un legame che trascende qualsiasi risultato".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 12 LUGLIO: Veduta aerea dei tifosi in festa presso l'Obelisco di Buenos Aires il 12 luglio 2026, dopo la vittoria dell'Argentina sulla Svizzera nei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. (Foto di Tomas Cuesta/Getty Images)

Il rientro diviso e lo sguardo al futuro

amaro del torneo segna anche il momento deie del rientro alla normalità per l'interasudamericana. Dopo aver smaltito ladella notte americana, la delegazione si divide per fare ritorno alle rispettive basi. Laufficiale precisa i dettagli logistici: "Dopo la finale, alcuni calciatori della rosa partiranno direttamente dagli Stati Uniti verso diverse destinazioni per riaggregarsi ai loro club o iniziare il loro periodo di riposo".

Una consistente parte del gruppo, comprendente svariati giocatori, il corpo tecnico e i vari membri dello staff, rientrerà invece direttamente in Argentina nella giornata di domani, con l'arrivo a Buenos Aires previsto intorno alle ore 17:00. Il comunicato lancia infine un'ultima, fiera promessa rivolta a tutta la nazione albiceleste: "Grazie per esserci sempre, nelle gioie e anche nei momenti difficili. Perché la maglietta la difendiamo tutti insieme, e l'orgoglio di rappresentare l'Argentina continuerà a essere il motore per affrontare le sfide che verranno".