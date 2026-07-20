L'Argentina perde la finale del Mondiale contro la Spagna. La Federazione dirama un comunicato per ringraziare i tifosi: "L'orgoglio sarà il nostro motore"
Ieri sera la Spagna e l'Argentina hanno disputato la finalissima del Mondiale 2026. La nazionale iberica ha segnato l'andamento del match con un continuo dominio rosso, sbloccando e vincendo la partita per 1-0 grazie a un gol decisivo di Ferran Torres nei tempi supplementari. Nonostante l'enorme delusione della finale persa e la profonda frustrazione per non aver quasi mai inquadrato la porta avversaria, l'Associazione del Calcio Argentino (AFA) ha immediatamente diramato un comunicato ufficiale.
La Federazione, a nome dei giocatori, dello staff tecnico e di tutta la dirigenza, esprime il suo più profondo ringraziamento a ogni tifoso che ha accompagnato la squadra durante l'intera rassegna iridata americana. La nota sottolinea come la spinta del pubblico abbia rappresentato un elemento fondamentale per il gruppo: "In ogni stadio, in ogni città e da ogni angolo del Paese, l'incoraggiamento è stato una forza permanente che ha spinto la Nazionale ad arrivare nuovamente in finale".
L'orgoglio e il legame oltre la sconfittaIl risultato sportivo non ha permesso di coronare il grande sogno di diventare bicampeones, ma la squadra riconosce apertamente l'incredibile valore dell'affetto ricevuto in queste settimane. I vertici del calcio argentino e i calciatori stessi non nascondono l'emozione per l'appoggio incondizionato della propria gente. Il comunicato ufficiale prosegue infatti con parole cariche di orgoglio: "L'affetto ricevuto durante tutto il cammino, le bandiere, i messaggi, i caroselli, gli abbracci e il sostegno incondizionato hanno dimostrato, ancora una volta, che la Nazionale è patrimonio di tutti gli argentini". La dirigenza ci tiene a ribadire che la bruciante sconfitta contro la Spagna non scalfirà minimamente questa preziosa unione. Il testo dell'AFA evidenzia proprio questo aspetto cruciale per il futuro del movimento: "Il risultato finale non è bastato per realizzare il sogno, ma ha riaffermato un legame che trascende qualsiasi risultato".
Il rientro diviso e lo sguardo al futuroL'epilogo amaro del torneo segna anche il momento dei saluti e del rientro alla normalità per l'intera spedizione sudamericana. Dopo aver smaltito la delusione della notte americana, la delegazione si divide per fare ritorno alle rispettive basi. La nota ufficiale precisa i dettagli logistici: "Dopo la finale, alcuni calciatori della rosa partiranno direttamente dagli Stati Uniti verso diverse destinazioni per riaggregarsi ai loro club o iniziare il loro periodo di riposo".
Una consistente parte del gruppo, comprendente svariati giocatori, il corpo tecnico e i vari membri dello staff, rientrerà invece direttamente in Argentina nella giornata di domani, con l'arrivo a Buenos Aires previsto intorno alle ore 17:00. Il comunicato lancia infine un'ultima, fiera promessa rivolta a tutta la nazione albiceleste: "Grazie per esserci sempre, nelle gioie e anche nei momenti difficili. Perché la maglietta la difendiamo tutti insieme, e l'orgoglio di rappresentare l'Argentina continuerà a essere il motore per affrontare le sfide che verranno".
Gracias por acompañarnos siempre 🩵— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 20, 2026
📘 https://t.co/vqIAFaRO8M pic.twitter.com/oAGLCT0EiL
© RIPRODUZIONE RISERVATA