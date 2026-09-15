Cosa cambia nel campionato spagnolo dopo le partite che si sono giocate nell'ultimo weekend
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Si è chiusa con il consueto posticipo del lunedì la quinta giornata di LaLiga, caratterizzata da diversi grandi classici del calcio spagnolo. Il Barcellona sembra inarrestabile e continua a mantenere la vetta a punteggio pieno. Dopo il brusco stop di Siviglia, il Real torna di gran carriera a inseguire. Ripercorriamo allora tutti i risultati della quinta giornata di LaLiga e vediamo come cambia la classifica.
LaLiga, l'esonero di Corberán dopo la sconfitta col SivigliaIl quinto turno del campionato spagnolo si è aperto con Siviglia-Valencia, fino a qualche anno fa partita di cartello. I padroni di casa, controllando dall'inizio alla fine il gioco, si sono imposti di misura per 1-0. La sconfitta è costata la panchina a Carlos Corberán. È arrivata poi la vittoria del Racing Club di Santander sul Deportivo Alavés per 2-1 grazie alla doppietta di Zabiri, al quinto gol stagionale. Gli ospiti, pur perdendo, si mantengono in terza posizione.
Il sabato è proseguito con lo 0-2 tra Osasuna ed Espanyol e l'1-1 tra Athletic Bilbao ed Elche. Capitan Iñaki Williams ha evitato una sconfitta immeritata a Terzic, segnando all'81esimo. Alle 21:00 è stato il turno del Real Madrid, che con un primo tempo dominante è riuscito a indirizzare la vittoria nel derby con il Rayo Vallecano. Il 4-1 finale ha riportato i Blancos all'inseguimento del Barcellona. Mbappé e Camello, con i rispettivi gol, si portano in vetta alla classifica marcatori insieme a Raphinha.
Vincono Barcellona e Atletico, il Villarreal non ingranaLa domenica si è aperta con l'1-1 tra Celta Vigo e Malaga, per poi vedere in campo i Blaugrana. Contro il Levante però non sono mancati i sussulti agli uomini di Flick, dopo che si sono visti quasi recuperare il vantaggio di 0-3. Un super gol di Adeyemi ha però fissato il risultato sul 2-4 finale. In serata si è poi giocata Getafe-Deportivo de a Coruña, dove nell'1-1 l'intramontabile Aubameyang è ancora andato in gol. Il quinto turno si è chiuso con due big match. Domenica sera, l'Atletico Madrid, pur non giocando benissimo, ha schiacciato con uno 0-3 la Real Sociedad segnando tre gol dopo l'84esimo. Lunedì è stato il turno di Villarreal e Betis, con gli ospiti che si sono imposti per 2-1. A Iñigo Perez manca ancora il primo successo con il Submarino amarillo.
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