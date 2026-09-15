Si è chiusa con il consueto posticipo del lunedì la quinta giornata di LaLiga, caratterizzata da diversi grandi classici del calcio spagnolo. Il Barcellona sembra inarrestabile e continua a mantenere la vetta a punteggio pieno. Dopo il brusco stop di Siviglia, il Real torna di gran carriera a inseguire. Ripercorriamo allora tutti i risultati della quinta giornata di LaLiga e vediamo come cambia la classifica.

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Il quinto turno del campionato spagnolo si è aperto con, fino a qualche anno fa partita di cartello. I padroni di casa, controllando dall'inizio alla fine il gioco, si sono imposti di misura per 1-0. La sconfitta è. È arrivata poi la vittoria delsul Deportivo Alavés per 2-1 grazie alla doppietta di Zabiri, al quinto gol stagionale. Gli ospiti, pur perdendo, si mantengono in terza posizione.

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 12: Kylian Mbappé del Real Madrid celebra il primo gol della sua squadra da calcio di rigore durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Rayo Vallecano de Madrid all'Estadio Santiago Bernabeu il 12 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Il sabato è proseguito con lo 0-2 tra Osasuna ed Espanyol e l'1-1 tra Athletic Bilbao ed Elche. Capitan Iñaki Williams ha evitato una sconfitta immeritata a Terzic, segnando all'81esimo. Alle 21:00 è stato il turno del Real Madrid, che con un primo tempo dominante è riuscito a indirizzare la vittoria nel derby con il Rayo Vallecano. Il 4-1 finale ha riportato i Blancos all'inseguimento del Barcellona. Mbappé e Camello, con i rispettivi gol, si portano in vetta alla classifica marcatori insieme a Raphinha.

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La domenica si è aperta con l'1-1 tra Celta Vigo e Malaga, per poi vedere in campo i. Contro il Levante però non sono mancati i sussulti agli uomini di Flick, dopo che si sono visti quasi recuperare il vantaggio di 0-3. Un super gol di Adeyemi ha però fissato il risultato sul 2-4 finale. In serata si è poi giocata Getafe-Deportivo de a Coruña, dove nell'1-1 l'intramontabileè ancora andato in gol.Il quinto turno si è chiuso con due big match. Domenica sera, l', pur non giocando benissimo, ha schiacciato con uno 0-3 la Real Sociedad segnando tre gol dopo l'84esimo. Lunedì è stato il turno di, con gli ospiti che si sono imposti per 2-1. A Iñigo Perez manca ancora il primo successo con il Submarino amarillo.