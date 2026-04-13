All'inizio i due club erano quasi fratelli, anche a causa dei pochi incontri che disputavano tra loro, ma poi la situazione si capovolse completamente

Mattia Celio Redattore 13 aprile - 15:31

Domani a mezzanotte (ora italiana) in Argentina ci saranno i fuochi d'artificio. Di preciso a Lanus. Domani infatti allo Stadio La Fortaleza andrà in scena una delle rivalità più accese della Primera Division, ovvero El Clásico del Sur. Stiamo parlando della sfida Lanus-Banfield, valida per il 14° turno del Campionato di Apertura. I padroni di casa cercano i tre punti per salire nelle zone alte del Girone A, mentre gli ospiti per avvicinarsi alla zona playoff del Girone B.

Lanus-Banfield, El Clásico del Sur: da quasi fratelli ad acerrimi rivali. La storia di uno dei derby più caldi in Argentina — Domani sera andrà in scena uno dei derby più caldi del calcio argentino. Allo Stadio La Fortaleza, Lanus-Banfield scenderanno in campo per il 135° "Clásico del Sur". Fischio di inizio alla mezzanotte (ora italiana). Questa sfida non sarà certo sentita quanto Boca Juniors-River Plate, oppure il Clásico rosarino (Rosario Central-Newell's Old Boys) o il Clásico platense (Estudiantes-Gymnasia) eppure questo derby è uno dei più caldi del calcio Albiceleste. In gioco ci sta molto di più di una semplice vittoria.

Le statistiche vedono i biancoverdi in vantaggio con 53 successi contro i 41 dei granata. 40 sono invece i pareggi. L'ultimo incontro, disputatosi il 3 novembre del 2025, ha visto i Taladros (Trapani) trionfare 2-1. La rivalità tra questi due club è alimentata principalmente dalla loro vicinanza. Le due omonime città infatti, situate nella zona sud della Grande Buenos Aires, sono separate da soli 4 km.

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La grande curiosità sta nel fatto che questa rivalità non era così accesa all'inizio. Al contrario, le due squadre erano quasi gemellate. Può sembrare assurdo, eppure è così: “Unidos en el Sur” come amavano cantare. Si sostenevano l’un l’altro, a volte anche mischiandosi durante le partite. C'è però da dire che i due club non capitavano nello stesso campionato, soprattutto durante gli anni '60-'70 quando il Banfield saliva e il Lanus retrocedeva. E viceversa.

Inoltre, era solito tra i due club organizzare tornei, spesso dei quadrangolari, in cui partecipavano entrambi. E i tifosi di Lanús e Banfield si mettevano nella stessa tribuna, All'epoca, d'altro canto, le rivalità erano altre: il Granate aveva il suo storico Clásico contro il Talleres de Remedios de Escalada, il Taladro con Los Andes, o tuttalpiù col Temperley. Era abitudine anche festeggiare per le le strade le vittorie e i trofei dell’altra squadra, in un incredibile clima di festa.

Dagli anni '80 ad oggi: un'amicizia andata in pezzi — La situazione iniziò a cambiare nel corso degli anni '80. Lanus e Banfield iniziarono a confrontarsi più spesso perché capitavano nello stesso girone, indipendentemente dalla categoria in cui militavano. Da gemellati cominciarono a diventare avversari, da avversari si trasformarono in grandi nemici. E' per questo che oggi compongono l’élite della loro zona, dando vita al Clásico del Sur, la partita più prestigiosa e sentita della parte meridionale di Buenos Aires.

Il tipo di insulto è abbastanza classico, basato sulla temperatura corporea per una convinzione tutta sudamericana che le persone più fredde sono quelle meno coraggiose. Se i tifosi del Banfield danno dei “pengüinos” ai calciatori del Lanús, questi ultimi rispondono con “pecho frío“ (petto freddo) nei confronti degli avversari. Un modo per sottolineare la scarsa passione dei rivali in ciò che fanno.

Anche i mass media hanno giocato un ruolo significativo nel consolidare e rendere popolare la rivalità. Ciò ha permesso il suo consolidamento, anche grazie all'impatto mediatico derivante dalla presenza di entrambe le squadre nella categoria di vertice e all'influenza che hanno esercitato sia a livello locale che internazionale.