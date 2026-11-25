Gli screzi, i giochi di potere e le frasi a effetto fra Real Madrid e Barcellona non si arrestano mai, nemmeno a 4.000 chilometri di distanza. Infatti, mentre il Barça è atterrato nella giornata di ieri a Baku, in Azerbaigian, sede della sfida di Champions contro il Sabah, in programma quest'oggi alle 18:45, Joan Laporta, numero uno del club catalano, ne ha approfittato per lanciare la consueta frecciata al veleno dritta verso Florentino Perez e l'ambiente madrileno: "Finiremo per chiedere loro le royalties perché stanno promuovendo la loro immagine a spese del Barça. Distolgono l'attenzione dai loro problemi e oscurano il fatto che non abbiano vinto niente negli ultimi due anni".

Attesa per la sessione di conciliazione

La giornata delsarà inevitabilmente legata a un doppio filo anche alla sessione di conciliazione che si terrà quest'oggi., massimo rappresentante del club Blaugrana, avviò una procedura successivamente alle accuse didi corruzione verso gli arbitri, invitando il numero uno dela ritrattare o di precisare quali fossero gli arbitri secondo lui coinvolti nel caso

BARCELLONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: (Da sinistra a destra) Il presidente della LaLiga EA Sports Javier Tebas, il presidente della Federazione calcistica spagnola (RFEF) Rafael Louzan e il presidente eletto dell'FC Barcelona Joan Laporta osservano prima della partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Madrid CF allo Spotify Camp Nou, il 10 maggio 2026 a Barcellona, ​​in Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

A proposito di ciò, ecco le parole di Laporta ai giornalisti presenti prima del pranzo UEFA: "Continueremo a difendere gli interessi del Barça e cercare di impedire che dicano cose che non sono vere sul club. Quello che vogliamo è che venga raggiunta una correzione e, se non verrà corretta, dovremo continuare. Quello che abbiamo fatto è cercare di farli rimediare. A volte qualcuno fa affermazioni e può commettere errori o esagerare con le parole. Avranno l'opportunità, in una sessione di conciliazione, di correggerlo. Se non verrà fatto, significa che è evidente la cattiva intenzione, e allora dovremo proseguire con la procedura".

💥💥 Laporta, harto del Madrid



🗣️ "Acabaremos pidiéndoles royalties porque promocionan su imagen a costa del Barça"



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L'arringa di Laporta

La guerra interna ne La Liga è cosa nota da tempo, ma il testa a testa per la conquista del campionato che si sta prospettando in questo scorcio di stagione, a differenza dei due anni passati in cui ilha stradominato, sta aumentando i veleni, rendendo la situazione insostenibile.ha rincarato la dose, rispondendo alle parole dinel corso dell'Assemblea in cui è stato nominatocome membro del Consiglio d'Amministrazione del

BARCELONA, SPAIN - JULY 25: Il presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, si confronta con i media durante la presentazione di Hansi Flick come nuovo allenatore del FC Barcelona al Spotify Camp Nou il 25 luglio 2024 a Barcellona, Spagna. (Photo by Eric Alonso/Getty Images)

"L'unica cosa che vedo è che il Madrid continua a parlare del Barça. Loro distolgono l'attenzione da altri problemi che hanno parlando sempre e comunque di noi. Dovremmo chiedere le royalties perché stanno promuovendo la loro immagine a spese del Barça. Vengono da due anni senza vincere nulla e, inoltre, stanno pensando di vendere una parte del club. Devono spiegarsi, spiegare il loro progetto, come facciamo noi al Barça. Dovrebbero lasciare in pace gli altri e preoccuparsi di quello che succede a casa loro".