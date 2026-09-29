Aymeric Laporte ha raccontato la sua esperienza in Arabia Saudita, dove ha trascorso due stagioni con l'Al-Nassr insieme, tra gli altri, a Cristiano Ronaldo e Sadio Mané. Un'esperienza arrivata dopo gli anni al Manchester City sotto la guida di Pep Guardiola e che il difensore spagnolo ha descritto come un'esperienza fatta di "luci e ombre", con alcuni aspetti decisamente diversi da quello che si sarebbe aspettato. Uno degli aspetti più criticati è la privacy nella vita quotidiana e gli spostamenti in auto, molto lunghi a causa del traffico, oltre alle temperature che superano anche i 40 gradi.

Le parole di Laporte

Al podcast, il difensore spagnolo ha iniziato l'intervista spiegando la scelta di andare in Arabia Sauditain quel momento: "e un trasferimento in un'altra squadra in Europa sarebbe statoper via dei costi e così,, erano i sauditi".

RIYADH, ARABIA SAUDITA - 17 FEBBRAIO: Cristiano Ronaldo e Laporte dell'Al Nassr festeggiano dopo aver vinto la partita di Saudi Pro League tra Al-Nassr e Al Fateh all'Al Awwal Park Stadium il 17 febbraio 2024 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Poi sull'avventura in generale: "È stata un'esperienza fatta di luci e ombre. La gente era veramente ossessionata dal calcio". Ha poi parlato del problema principale di quel Paese, gli spostamenti in auto: "Se sei un tipo a cui piace stare a casa può andare bene, ma c'è parecchio traffico. Per esempio, io vivevo in un complesso residenziale privato, abbastanza lontano dal centro sportivo, quindi passavo più o meno un'ora e un quarto per andare agli allenamenti ogni giorno. Ovviamente si trattava del tragitto di andata e ritorno, in più, se volevi uscire di nuovo nel pomeriggio con la famiglia o altro, significava un'altra ora. Così finivi per passare cinque ore al giorno in macchina"

Caricamento post Instagram...

Continua parlando della gente e della vita lì: "Questo rendeva un po' difficile fare cose con la famiglia o semplicemente spostarsi nella routine quotidiana, ma insomma, nei limiti del possibile. Poi lì la gente è appassionata di calcio in maniera fanatica, sono sempre su Snapchat a filmare tutto il giorno.. Quindi ci sono aspetti davvero positivi e".

Infine ha parlato della Saudi Pro League e delle temperature altissime che si verificavano durante le partite: "Per quanto riguarda il livello del campionato, credo sia migliorato, ma è vero anche che è molto dura correre lì a causa del caldo. Voglio dire, si raggiungono facilmente i 42 gradi e ovviamente, per quanto tu sia in forma, a quelle temperature la fatica si sente eccome".