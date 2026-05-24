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I match più emozionanti tra Crystal Palace ed Arsenal

Manca sempre meno alla sfida di questo pomeriggio che metterà di fronte il Crystal Palace e l'Arsenal. Le due squadre, infatti, si affronteranno in occasione della trentottesima nonché ultima giornata della Premier League e, alla fine dell'incontro, avrà luogo la premiazione dei Gunners come Campioni d'Inghilterra. La partita avrà inizio alle ore 17:00 e si disputerà presso il Selhurst Park. Nel corso della loro storia, i due club hanno giocato contro ben sessanta volte. Ogni incontro ha regalato un'emozione, ma solo alcuni di loro sono stati più emozionanti di altri.

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