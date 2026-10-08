Le maglie ufficiali dei più importanti club europei possono costare ai tifosi anche oltre 120 euro, ma dietro la loro produzione si nasconde una realtà molto diversa. Un'inchiesta di BBC Sport ha seguito la filiera di alcune delle divise ufficiali, arrivando fino a due fabbriche in Cambogia dove vengono prodotti articoli per club come Arsenal, Liverpool, Real Madrid e altri grandi club europei. I lavoratori hanno raccontato condizioni difficili, salari bassissimi, temperature elevate e forti pressioni per raggiungere gli obiettivi di produzione.

Le maglie prodotte in Cambogia

La BBC ha rintracciato la produzione delle maglie nelle fabbriche Bowker Garment Factory e Trax Apparel, entrambe situate nei pressi di Phnom Penh. La prima impiega circa 3.400 persone, mentre nella seconda lavorano altre 3.200 persone, in larga parte donne. Qui vengono svolte diverse fasi della produzione, dalla cucitura alla stiratura fino al confezionamento delle divise. Il tessuto arriva principalmente da Thailandia e Vietnam e viene successivamente lavorato nelle fabbriche cambogiane. Le immagini raccolte dalla BBC mostrano, tra le altre, maglie di Arsenal, Celtic, Liverpool, Real Madrid, Aston Villa e Benfica. Adidas non possiede direttamente le due strutture, ma entrambe fanno parte della sua rete di fornitori principali e devono rispettare gli standard imposti dall'azienda.

Crediti foto: BBC Sport

Secondo 5 buste paga visionate dalla BBC, i dipendenti ricevono uno stipendio base mensile compreso tra circa 187 e 196 euro. I lavoratori svolgono normalmente sei turni alla settimana da 8 ore e, includendo straordinari e indennità, alcuni arrivano soltanto a circa 268 euro al mese.

Il problema, però, non riguarda solamente il salario. I dipendenti hanno raccontato di lavorare con obiettivi che possono arrivare a 300-700 capi al giorno, sostenendo di subire pressioni e rimproveri quando non riescono a rispettare le quote.

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Particolarmente critica sarebbe anche la. In una fotografia scattata all'interno della, un termometro segnava, con un'. I dipendenti hanno parlato die di condizioni difficili soprattutto nelle aree dedicate alla stiratura.

L'inchiesta è arrivata nel momento perfetto, in cui il prezzo delle divise ufficiali è aumentato sensibilmente e continua a farlo di anno in anno. Infatti, il costo medio di una maglia replica da adulto della Premier League è cresciuto del 50,7% nell'ultimo decennio. Una maglia dell'Arsenal può arrivare a costare circa 101 euro nella versione replica, mentre quella equivalente al modello utilizzato dai giocatori può raggiungere circa 143 euro o anche di più. La differenza tra il prezzo pagato dai tifosi e quanto ricevono i lavoratori è quindi particolarmente evidente. Un dipendente di Trax ha spiegato che una singola maglia acquistata da un cliente internazionale può costare più di due settimane del suo stipendio.

L'aumento dei prezzi ha contribuito anche alla crescita della domanda di maglie contraffatte, alcune delle quali vengono vendute a cifre molto inferiori rispetto agli originali. Come riferito dalla BBC, alcune imitazioni possono essere acquistate per appena 14 euro.