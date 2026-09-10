Non tutti si ricorderanno di Dario Silva, ex attaccante della nazionale uruguayana, che ha militato in squadre come Espanyol, Malaga, Siviglia e anche in Italia con la maglia del Cagliari negli anni 1995-1998, collezionando 89 presenze e 20 gol tra Serie A e B. Si è ritirato dal calcio giocato nel 2006, quando a seguito di un incidente con il suo pick-up dovette amputarsi la gamba. Oggi ha 53 anni e fa il cameriere a Malaga, in una pizzeria tappezzata di maglie e foto del suo passato. Intervistato da FIX FÚTBOL, ha voluto ricordare gli anni di carriera vissuti in Spagna, caratterizzati dalla movida, dalle discoteche e da una vita tutt'altro che regolare.

Dario Silva, il periodo a Malaga

"Mi piaceva molto la vita notturna, così mi sono fatto prendere dall'entusiasmo e ho deciso di acquistare una discoteca a Marbella. Rimanevamo in discoteca fino alle sei del mattino,bevevamo un po' di mate e alle otto eravamo già in campo per allenarci. Successivamente dormivo tutto il pomeriggio", dichiarò Dario Silva. L'ex-attaccante del Malaga si è confessato così ai microfoni di FIX FÚTBOL, ammettendo anche il coinvolgimento dei suoi compagni di squadra nelle sue bizzarre avventure. Nonostante la routine insolita per un atleta ha anche affermato che quell'anno passato a Malaga sia stato il suo anno migliore, considerata anche la qualificazione in

BILBAO - 20 OTTOBRE: Debray Dario Silva di Malaga e Ander Murillo di Athletic Bilbao in azione durante la partita della Primera Liga tra Athletic Bilbao e Malaga, giocata allo Stadio San Mam?s, Bilbao, Spagna il 20 ottobre 2002. (Foto di Firo Foto/Getty Images)

Il rapporto con Ramos e il continuo della carriera

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Trasferitosi a Siviglia nel 2003, Darío Silva trovò un giovanedi cui riconobbe subito il talento. "Si trattava di prendermi cura di lui. Gli dicevo di ascoltarmi, ma di non imitarmi in quello che facevo", queste le parole dell'attaccante su quello che all'epoca era ancora una grande promessa del Siviglia, e che in futuro sarebbe diventato il capitano del, vincendo numerosissimi trofei in carriera.La sua carriera finì quando si trasferì al Portsmouth in Inghilterra, dove nel 2006 rimase ferito in un grave incidente stradale: perse il controllo del mezzo e si schiantò contro un lampione a bordo del suo pick-up. L'incidente gli costò l'amputazione della gamba al di sotto del ginocchio e come immediata conseguenza l'addio al calcio giocato.