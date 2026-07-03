Le dichiarazioni dell'attaccante portoghese dopo la vittoria di stanotte
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Tra i calciatori che sono scesi in campo nel match di stanotte tra il Portogallo e la Croazia figura anche Rafael Leão. Le due selezioni menzionate, infatti, si sono affrontate in occasione dei sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Al termine dell'incontro tra due big europee, i portoghesi hanno avuto la meglio vincendo 2-1 e, così facendo, hanno ottenuto la qualificazione per gli ottavi di finale dove affronteranno la Spagna. Nel post-partita, Leão ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista.
Portogallo-Croazia, Leão: "Ho vissuto una stagione complicata. Diogo Jota è sempre con noi"Nella notte italiana, il Portogallo e la Croazia hanno giocato contro nel match valevole per i sedicesimi di finale del Mondiale. Il ct dei portoghesi Roberto Martinez ha schierato Leão dal primo minuto ed il giocatore ha dato una buonissima risposta sul campo. Dopo il gol della Croazia, l'attaccante del Milan ha provato a rimettere in equilibrio la gara ma il suo tiro è andato a sbattere contro la traversa. Al 94', quando il punteggio era sull'1-1, il classe 1999 ha effettuato un bellissimo cross dalla sinistra all'indirizzo di Gonçalo Ramos che, di testa, ha portato in vantaggio il Portogallo.
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Le parole del classe 1999 riportate dal quotidiano portoghese A Bola: "Ho vissuto una stagione molto complicata a causa degli infortuni. In partite come questa che hanno grande intensità, ho avvertito la stanchezza. Ma quando la squadra ha questo spirito, scompare la fatica e ho giocato fino all'ultimo minuto. Nonostante avvertissi problemi alla gamba destra, sono riuscito a fare assist. Abbiamo vinto perché tutti spingevamo nella stessa direzione. Poi c'è un fattore extra che è sempre cruciale: Diogo Jota. È sempre con noi e ci ha aiutato".
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