Nonostante la promozione in Premier League, Daniel Farke rischia l’esonero dal Leeds. I 49ers Enterprises valutano il suo passato poco brillante col Norwich. Tra i possibili sostituti, Mourinho e Terzic

Silvia Cannas Simontacchi 24 aprile - 19:19

Ha riportato il Leeds United in Premier League con una cavalcata indimenticabile, ma Daniel Farke potrebbe comunque perdere il posto in panchina. Questa è l’ipotesi che circola da giorni, tra festeggiamenti e indiscrezioni: secondo quanto riportato dal Daily Mail, i 49ers Enterprises – proprietari del club – starebbero valutando l'esonero dell’allenatore tedesco, preoccupati dal suo rendimento passato nella massima serie con il Norwich City. In Premier, infatti, Farke ha raccolto solo 0,53 punti a partita e appena sei vittorie su 49 incontri.

Leeds promosso, possibile esonero per Farke Il ritorno all'Olimpo del calcio britannico per gli Whites è avvenuto sabato scorso, grazie al roboante 6-0 sullo Stoke City e alla successiva sconfitta dello Sheffield United contro il Burnley. Eppure, i vertici del club sembrano andare comunque verso un cambio in panchina per consolidare il successo della squadra. Nomi come José Mourinho ed Edin Terzic, ex Dortmund, sono già stati accostati alla panchina dei Pavoni.

Danny Murphy, ex centrocampista di Liverpool e Fulham, ha espresso il suo dissenso in diretta su talkSPORT: “Sarebbe davvero ingiusto mandare via Farke dopo quello che ha fatto. Certo, il Bournemouth ha esonerato Gary O’Neil nonostante avesse salvato la squadra, ma non è detto che si debba per forza fare la stessa scelta.”

Secondo Leeds Live, in società c’è chi ha definito “vergognose” le voci su un possibile esonero, ribadendo che ora l’unico obiettivo è vincere il titolo di Championship. Intanto, però, i dubbi restano: Farke sarà davvero l’uomo giusto per guidare il Leeds tra i giganti della Premier?