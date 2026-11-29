Abdallah Sima è stato il protagonista assoluto della sfida tra Angers e Lens, valida per la dodicesima giornata di Ligue 1. L'attaccante senegalese, tra l'altro anche ex della gara (37 presenze, 6 gol e 1 assist nella stagione 2022-2023) ha realizzato tutti e 5 i gol della propria squadra, trascinandola a un'importante vittoria per 5-2 in trasferta. Una prestazione straordinaria, che gli ha permesso di entrare nella storia del campionato francese, dato che per ritrovare un giocatore capace di segnare lo stesso numero di reti in una partita bisogna tornare indietro di 12 anni.

La manita di Sima contro l'Angers e l'ultimo prima di lui a riuscirci

La partita del Lens non era iniziata nel migliore dei modi, con l'Angers, penultimo in classifica, che era inizialmente riuscito a portarsi in vantaggio, ma un Sima in splendida forma è riuscito a trovare il pareggio poco prima dell'intervallo. Nella ripresa i padroni di casa sono tornati avanti, ma la risposta del senegalese non si è fatta attendere. Al 64' ha firmato il nuovo pareggio con un tiro incrociato di prima intenzione, mentre qualche minuto più tardi ha completato la rimonta del Lens facendosi trovare pronto in area per spingere il pallone in rete.

COMO, ITALIA - 28 LUGLIO: Abdallah Sima del Racing Club de Lens contende il pallone a Cheick Doucouré del Crystal Palace FC durante la partita della Como Cup 2026 tra Crystal Palace FC e Racing Club de Lens allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 28 luglio 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Con la squadra in vantaggio, Sima ha continuato a rendersi pericoloso, e al 76' ha vinto un duello in velocità con un difensore avversario, trovando la quarta rete personale e mettendo in cassaforte il risultato. L'ultima firma è arrivata a 9 minuti dalla fine, con un colpo di testa spettacolare sul secondo palo che ha fissato il punteggio sul definitivo 2-5.

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La cinquina di Sima rappresenta un evento più unico che raro per il massimo campionato francese, e ormai non solo. Secondo i dati statistici di Opta riportati da Mundo Deportivo, l'ultimo giocatore capace di segnare 5 gol nella stessa partita di Ligue 1 era stato Carlos Eduardo, che aveva realizzato una manita il 26 ottobre 2014, quando vestiva la maglia del Nizza, nella partita vinta per 7-2 contro il Guingamp. Per trovare un'impresa ancora più importante in termini di numeri bisogna invece tornare al 28 aprile 1984, quando Tony Kurbos segnò addirittura 6 reti con il Metz nella vittoria per 7-3 contro il Nimes.