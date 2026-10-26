Una decisione forte destinata a far discutere, presa direttamente dalla dirigenza del Lens e non imposta dalle autorità francesi, con la squadra che venerdì giocherà il derby del Nord contro il Lille senza il sostegno dei propri tifosi sugli spalti.

La società ha infatti scelto di non organizzare la trasferta dei propri sostenitori per la partita in programma venerdì 30 ottobre allo Stade Pierre-Mauroy, disponendo la chiusura del settore riservato agli ospiti e impedendo così la vendita dei biglietti. Alla base del provvedimento ci sarebbero i ripetuti incidenti verificatisi nelle ultime settimane durante le partite lontano da casa, in particolare quelli avvenuti a Bruges in Champions League e a Troyes in campionato.

Lens, niente trasferta per i tifosi contro il Lille

Il Lens ha deciso di intervenire per arginare una situazione diventata sempre più delicata dopo i recenti incidenti che hanno coinvolto una parte dei suoi tifosi, scegliendo diin occasione del derby contro il Lille per evitare ulteriori conseguenze disciplinari ed economiche.

La decisione è stata comunicata alle associazioni dei sostenitori attraverso un messaggio inviato dalla società. Come riportato da RMC Sport, nella comunicazione firmata da Arnaud Goubelle, referente dei tifosi del Lens, si legge: "A seguito degli eventi verificatisi durante la trasferta a Bruges, vi informo che il RC Lens ha deciso di mantenere chiuso il settore ospiti a Lille questo fine settimana. Non verranno quindi messi in vendita biglietti per il derby e il settore resterà vuoto".

LENS, FRANCIA - 15 FEBBRAIO: I tifosi dell'RC Lens durante la partita di andata degli spareggi a eliminazione diretta della UEFA Europa League 2023/24 tra RC Lens e Sport-Club Freiburg, disputata allo Stade Bollaert-Delelis il 15 febbraio 2024 a Lens, in Francia. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

A spingere il Lens verso questa decisione sono stati i recenti incidenti durante le trasferte contro il Club Brugge e il Troyes, dove l'accensione e il lancio di fumogeni hanno provocato momenti di tensione e l'interruzione temporanea delle partite. La società, inoltre, era già stata sanzionata dall'UEFA con un'ammenda di 15.000 euro e una chiusura condizionale del settore ospiti dopo gli episodi verificatisi a Praga a settembre.

🚨🚨 OFFICIEL ! Le RC LENS 🇫🇷 INTERDIT à ses propres supporters de se déplacer à Lille pour le DERBY DU NORD, vendredi soir ! ❌😳



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Le club a décidé de FERMER le parcage visiteurs à la suite des incidents survenus à Bruges en Ligue des champions.



⚠️ Cette décision a été prise… pic.twitter.com/NAy0IEt5wS — Actu Foot (@ActuFoot_) October 26, 2026

Il club si trova ora quindi a dover affrontare due procedimenti disciplinari, uno davanti alla LFP per gli incidenti di Troyes e l'altro davanti alla UEFA per quanto accaduto a Bruges, e ha scelto di correre ai ripari escludendo i propri tifosi dalla trasferta contro il Lille, nel tentativo di prevenire nuovi episodi e limitare ulteriori sanzioni.