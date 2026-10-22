Tra le squadre che, negli ultimi giorni, sono scese in campo figura anche il Lens. Nella giornata di ieri, infatti, il club che proviene dalla Francia ha giocato in Belgio contro il Club Bruges in occasione della terza giornata della League Phase della Champions League 2026/2027. Presso lo Stadio Jan Breydel, i padroni di casa hanno battuto 3-0 la squadra transalpina grazie alle reti di Vanaken, Seys e Forbs. I giallorossi, quindi, hanno fatto ritorno in patria con una sconfitta pesante e senza punti. Come se non bastasse, il club che milita in Ligue 1 è finito sotto la lente d'ingrandimento da parte della UEFA ed ora rischia di ricevere una sanzione.

Lens a rischio sanzione dalla UEFA: il motivo

🏁 Pas récompensés en dépit de leur domination globale, les Sang et Or s'inclinent sur la pelouse d'un adversaire redoutable d'efficacité dans les deux surfaces. #BRURCL pic.twitter.com/eMEckoA1OS — Racing Club de Lens (@RCLens) October 21, 2026

Dopo aver vintoall'esordio contro lo, il club che ha come allenatore il francese Yannick Cahuzac non ha trovato la vittoria nelle due gare successive della massima competizione europea. Infatti, la scorsa settimana ha persoin casa contro lomentre ieri sera ha giocato in Belgio contro il Club Bruges collezionando la seconda sconfitta di fila in quest'edizione della massima competizione europea. Dopo le prime tre giornate della League Phase, quindi, Le Sang et Ors occupano la posizione numero 27 con soli tre punti collezionati.Oltre ad aver perso 3-0 contro i nerazzurri provenienti dal Belgio, la squadra francese potrebbe ricevere anche unadato che, come riportato dal sito RMC Sport, rischia di ricevere una sanzione da parte della UEFA. Infatti, l'organo di governo del calcio europeo ha messo nel mirino il club della Ligue 1 a causa di unche ha visto come protagonisti alcuni suoi. Intorno al 30esimo minuto dell'incontro di Champions League, infatti, i tifosi del club giallorosso hanno iniziato adeiin campo.

Como, Italia - 1 agosto 2026: Tifosi del Lens fanno il tifo durante la partita della Como Cup 2026 tra Lens e Villarreal allo Stadio Giuseppe Sinigaglia Stadium. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Questo gesto ha portato l'arbitro portoghese Luis Godinho a fermare temporaneamente la partita che le autorità del Belgio avevano già classificato come evento ad alto rischio. Quanto accaduto è stato inserito nei rapporti ufficiali della UEFA ed ora il Lens rischia la sanzione, che potrebbe essere una multa o il divieto ai propri tifosi di andare in trasferta per i match europei. Tra l'altro, i sostenitori del club transalpino s'erano già resi protagonisti durante il match contro lo Slavia Praga per lo stesso gesto compiuto ieri sera.