Il possibile provvedimento nei confronti dei francesi
La festa del Lens: battuto il PSG e conquista la sua prima Supercoppa francese
Tra le squadre che, negli ultimi giorni, sono scese in campo figura anche il Lens. Nella giornata di ieri, infatti, il club che proviene dalla Francia ha giocato in Belgio contro il Club Bruges in occasione della terza giornata della League Phase della Champions League 2026/2027. Presso lo Stadio Jan Breydel, i padroni di casa hanno battuto 3-0 la squadra transalpina grazie alle reti di Vanaken, Seys e Forbs. I giallorossi, quindi, hanno fatto ritorno in patria con una sconfitta pesante e senza punti. Come se non bastasse, il club che milita in Ligue 1 è finito sotto la lente d'ingrandimento da parte della UEFA ed ora rischia di ricevere una sanzione.
Lens a rischio sanzione dalla UEFA: il motivoDopo aver vinto 2-3 all'esordio contro lo Slavia Praga, il club che ha come allenatore il francese Yannick Cahuzac non ha trovato la vittoria nelle due gare successive della massima competizione europea. Infatti, la scorsa settimana ha perso 0-2 in casa contro lo Sporting Lisbona mentre ieri sera ha giocato in Belgio contro il Club Bruges collezionando la seconda sconfitta di fila in quest'edizione della massima competizione europea. Dopo le prime tre giornate della League Phase, quindi, Le Sang et Ors occupano la posizione numero 27 con soli tre punti collezionati.
Questo gesto ha portato l'arbitro portoghese Luis Godinho a fermare temporaneamente la partita che le autorità del Belgio avevano già classificato come evento ad alto rischio. Quanto accaduto è stato inserito nei rapporti ufficiali della UEFA ed ora il Lens rischia la sanzione, che potrebbe essere una multa o il divieto ai propri tifosi di andare in trasferta per i match europei. Tra l'altro, i sostenitori del club transalpino s'erano già resi protagonisti durante il match contro lo Slavia Praga per lo stesso gesto compiuto ieri sera.
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