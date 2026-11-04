Gianni Infantino si trova al centro di una morsa politica e istituzionale senza precedenti. Il presidente della FIFA, da un lato, rischia di finire sotto la lente d'ingrandimento del Congresso degli Stati Uniti per i suoi controversi legami con Donald Trump e la sua cerchia familiare. Dall'altro, deve fare i conti con i durissimi affronti del calcio europeo, guidati da una UEFA sul piede di guerra in vista delle prossime elezioni presidenziali: la stessa UEFA è a capo dell'opposizione che proverà a battere l'attuale presidente. Tra piani finanziari ritirati in extremis, accuse di grave ostruzionismo istituzionale e la minaccia di conseguenze penali a Washington, la poltrona del numero uno del calcio mondiale si prepara ad affrontare mesi complicatissimi.

Le Midterm ostacolano Infantino: i legami con Trump

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La tentata cessione dei Mondiali

Con il recente successo dei democratici alle(le elezioni di metà mandato negli Usa), gli equilibri asono cambiati radicalmente. Laaveva avviato lo scorso 26 luglio un'inchiesta su una presunta campagna orchestrata daper ingraziarsi il presidente. Se fino a ieri l'ostruzionismo dellaera stato tollerato, dalla commissione a prevalenza repubblicana, da ora i democratici hanno il potere di imporre mandati di comparizione vincolanti. Un rifiuto di collaborare esporrebbe il dirigente a conseguenze penali dirette. I temi sul tavolo sono molteplici: si va dai presunti fondi destinati alla famiglia, fino alle zone d'ombra sull'assegnazione al presidente degli Usa delIl cuore dell'indagine però ruota attorno a quello che oltreoceano è stato ribattezzato come il piano per la. Secondo quanto svelato a fine luglio, i vertici della FIFA stavano organizzando la cessione degli interessi commerciali dei Mondiali a un gruppo di investitori privati tramite una nuova società, la. A capo di questa cordata ci sarebbe stata Thrive Capital, fondata dal fratello di Jared Kushner,. Un'operazione che ha scatenò la reazione di tre confederazioni continentali,, , pronte a boicottare i prossimi tornei internazionali. Di fronte a questo ammutinamento,è stato costretto a fare un passo indietro, cancellando il progetto subito dopo.

WASHINGTON, DC - 5 DICEMBRE: Gianni Infantino, Presidente della FIFA, stringe la mano al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump mentre riceve il Premio per la Pace FIFA durante il sorteggio ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026 al John F. Kennedy Center for the Performing Arts il 5 dicembre 2025 a Washington, DC. (Foto di Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)

Verso le elezioni di marzo

Le scuse non sono bastate a fermare la valanga. L'ha dichiarato senza mezzi termini di aver perso ogni fiducia nell'attuale presidenza e sta lavorando per presentare uno sfidante alle elezioni del prossimo marzo, pur avendo i tempi ristretti per la scadenza delle candidature.poggia peraltro su basi molto contestate: nonostante lo statuto imponga un limite massimo di tre mandati, ilha decretato che il primo mandato (2016-2019) non deve essere conteggiato, garantendogli l'eleggibilità. Una forzatura burocratica denunciata anche da vari gruppi di attivisti, come FairSquare. Nonostante il fuoco incrociato tra, Infantino si fa forza su un solido blocco di voti garantito da, apparecchiando la tavola per uno scontro elettorale durissimo.