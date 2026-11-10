In vista delle due sfide di Nations League contro l'Italia a San Siro e contro la Turchia a Bordeaux, il CT della Francia Zinedine Zidane ha diramato la lista dei convocati. Per dei senatori che ritornano, come Kylian Mbappé, bloccato a causa di un infortunio rimediato a ottobre nell'impegno contro la Turchia, c'è chi, invece, assaggerà per la prima volta l'ebrezza di indossare la maglia dei Bleus. Si tratta di Pablo Pagis, centrocampista offensivo del Paris FC, che, sfruttando le assenze di Dembélé, Akliouche e Lepaul, si è ritagliato uno spazio nonostante non abbia neppure una presenza nelle Nazionali giovanili.

La scelta di Zidane

Il classe 2002 è esploso con la maglia delcon cui ha vinto il campionato dinella stagione 2024/25, ma è nella prima apparizione nel massimo campionato francese che ha lasciato tutti di stucco, sorprendendo per le sue giocate e per i suoi numeri. In 28 presenze ha centrato la porta in dieci occasioni, non lesinando nemmeno sul piano degli assist, mettendo in porta i compagni ben cinque volte, a testimonianza del suo essere un trequartista puro.

PARIS, FRANCE - OCTOBER 2: Zinedine Zidane, allenatore della Francia, osserva prima della partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Francia e Italia allo Stade de France il 2 ottobre 2026 a Parigi, Francia. (Photo by Pauline Figuet/Getty Images)

In estate è arrivata la chiamata dell'ambizioso Paris FC e, in dieci giornate di campionato, è a quota 4 fra gol e assist. Zidane, sempre attento al talento, non si è fatto sfuggire la possibilità di convocarlo, regalandogli, indipendentemente da quanti minuti giocherà, una settimana da sogno. Il CT, nella conferenza stampa di giovedì scorso, ne ha parlato così: "Pablo è un giocatore che voglio vedere: è interessante, diverso e la sua è stata un'opportunità. Non so come andrà, ci sono due partite e valuteremo".

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Incantato dal talento

Nella giornata di ieri ha sostenuto il primo allenamento della sua vita a Clairefontaine, con giocatori del calibro di. Tutta gente che dà del tu al pallone, a tal punto da impressionare, come raccontato da quest'ultimo ai media presenti: ". C'è pochissimo spreco ed è bello giocare con questi giocatori che hanno così tanta qualità". Il giocatore del, partito dalle categorie inferiori del calcio transalpino, ha lanciato un messaggio motivazionale verso tutti coloro che fanno sacrifici, sognando, un giorno, di indossare la maglia del proprio paese: "Per arrivare a questo punto, fai sacrifici e ci vuole molto impegno.. Quando vieni qui, è qualcosa di incredibile".