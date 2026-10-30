Robert Lewandowski non ha mai vestito la maglia dell’Arsenal. Nonostante il club londinese abbia provato in più occasioni ad assicurarsi le prestazioni dell’attaccante polacco, come rivelato da alcuni addetti ai lavori nel corso degli anni. E quando, recentemente, gli è stato chiesto perché non abbia mai scelto di trasferirsi all’Emirates Stadium, la sua risposta è stata tutt’altro che diplomatica. Ma presa con grande ironia sui social, facendo diventare il video rapidamente virale.

Lewandowski all'Arsenal , ecco come risponde

La battuta è arrivata durante un evento organizzato da Barstool Sports, al quale ha partecipato anche Zah, noto tifoso dell’Arsenal e content creator. Il supporter dei Gunners ha avuto l’occasione di incontrare il centravanti e scattare alcune fotografie con lui. Poco dopo, un’altra persona ha rivolto a Lewandowski la domanda che molti tifosi avrebbero voluto fargli: perché non scegliere l’Arsenal, nonostante il ripetuto interesse del club?

🚨🚨| Robert Lewandowski was asked why he never played for Arsenal:



"I wanted to win some titles." 😅 pic.twitter.com/ypPBiMF0bw — Kalshi FC (@KalshiFC) October 29, 2026

Il polacco non ha esitato a rispondere, facendo riferimento alla mancanza di trofei importanti conquistati dalla squadra londinese negli anni precedenti: "Perché volevo vincere qualche titolo". Il tifoso ha immediatamente replicato ricordando il successo dell’Arsenal in Premier League al termine della stagione 2025-2026. Che ha interrotto un digiuno di 22 anni. Lewandowski ha allora rincarato la dose con un’altra frecciata: "Beh, (se fossi venuto) non avreste dovuto aspettare così tanto (per un titolo)".

PRAGA, REPUBBLICA CECA - 21 GENNAIO: Robert Lewandowski dell'FC Barcelona festeggia il quarto gol della sua squadra durante la partita della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra SK Slavia Praha e FC Barcelona all'Eden Arena il 21 gennaio 2026 a Praga, Repubblica Ceca. (Foto di Gabriel Kuchta/Getty Images)

Robert in passato è stato cercato più volte dai Gunners

Non sarebbe stata, del resto, la prima volta che il nome dell’attaccante veniva accostato ai Gunners.prima del suo trasferimento al Bayern Monaco.Alla ricerca di un rinforzo di primo livello per il reparto offensivo.

L’affare, però, non si è mai concretizzato. Nel frattempo l’Arsenal ha continuato a costruire una squadra competitiva, pur incontrando difficoltà nel trovare un centravanti capace di garantire gol con continuità. Viktor Gyökeres, arrivato dallo Sporting nel 2025, e Kai Havertz si sono alternati nel ruolo, senza riuscire finora a imporsi come riferimento offensivo definitivo per Mikel Arteta.