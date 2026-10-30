Una battuta o la verità? Robert ad un tifoso dei Gunner risponde nel modo più inaspettato possibile, una verità molto fredda
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Robert Lewandowski non ha mai vestito la maglia dell’Arsenal. Nonostante il club londinese abbia provato in più occasioni ad assicurarsi le prestazioni dell’attaccante polacco, come rivelato da alcuni addetti ai lavori nel corso degli anni. E quando, recentemente, gli è stato chiesto perché non abbia mai scelto di trasferirsi all’Emirates Stadium, la sua risposta è stata tutt’altro che diplomatica. Ma presa con grande ironia sui social, facendo diventare il video rapidamente virale.
Lewandowski all'Arsenal , ecco come risponde
La battuta è arrivata durante un evento organizzato da Barstool Sports, al quale ha partecipato anche Zah, noto tifoso dell’Arsenal e content creator. Il supporter dei Gunners ha avuto l’occasione di incontrare il centravanti e scattare alcune fotografie con lui. Poco dopo, un’altra persona ha rivolto a Lewandowski la domanda che molti tifosi avrebbero voluto fargli: perché non scegliere l’Arsenal, nonostante il ripetuto interesse del club?
Robert in passato è stato cercato più volte dai GunnersNon sarebbe stata, del resto, la prima volta che il nome dell’attaccante veniva accostato ai Gunners. Nel 2014 Arsène Wenger aveva confermato di aver tentato di portarlo a Londra prima del suo trasferimento al Bayern Monaco. Anche nel 2022, prima dell’approdo al Barcellona, l’Arsenal era stato indicato tra le possibili destinazioni del bomber. Alla ricerca di un rinforzo di primo livello per il reparto offensivo.
L’affare, però, non si è mai concretizzato. Nel frattempo l’Arsenal ha continuato a costruire una squadra competitiva, pur incontrando difficoltà nel trovare un centravanti capace di garantire gol con continuità. Viktor Gyökeres, arrivato dallo Sporting nel 2025, e Kai Havertz si sono alternati nel ruolo, senza riuscire finora a imporsi come riferimento offensivo definitivo per Mikel Arteta.
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