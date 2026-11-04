Victor Anichebe è a capo della Shoreline Limited, una cordata di investitori pronta a acquisire due società inglesi
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Nelle serie minori del calcio inglese sono giorni di grande movimentazione. Alcune manovre societarie e finanziarie potrebbero ridisegnare la stagione sia in League One che in National League. Al centro di questi intrecci c'è Victor Anichebe, volto della Premier League con un passato decennale diviso tra Everton, West Bromwich e Sunderland. L'ex attaccante della nazionale nigeriana si trova infatti a capo di una cordata di investitori che nelle ultime settimane si sta muovendo tra due trattative parallele, entrambe di importanza vitale per le rispettive piazze calcistiche: si tratta di Bromley e Gateshead.
L'accordo sul Bromley e le ambizioni in League OneSecondo le indiscrezioni rilanciate dal giornalista Pete O'Rourke, il gruppo guidato da Anichebe starebbe accellerando per l'acquisizione del Bromley, squadra che attualmente milita nel campionato di League One. La trattativa sarebbe arrivata a uno stadio decisamente avanzato, tanto che il gruppo di investimento risulterebbe già coinvolto nelle dinamiche operative del club londinese, preparandosi a presentare un'offerta formale che potrebbe chiudere l'operazione in tempi brevi.
Il dramma del GatesheadNonostante la trattativa per l'acquisizione del Bromley, le attenzioni di Anichebe e soci non si limitano alla League One. Il consorzio, infatti, è legato a doppio filo anche alle sorti del Gateshead, squadra che sta attraversando un vero e proprio incubo finanziario in National League. La situazione è disperata: schiacciata da debiti ritenuti insostenibili, la società si trova sull'orlo della liquidazione. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, le autorità hanno concesso al club un ultimatum rigidissimo: sette giorni di tempo per saldare un debito che si aggira intorno alle 200.000 sterline. A rendere il quadro ancora più drammatico è il blocco degli stipendi, con i giocatori e l'intero staff tecnico che non avrebbero percepito alcuna retribuzione per il lavoro svolto durante il mese di ottobre.
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Attesa per Anichebe e sociIl salvataggio del Gateshead passa inevitabilmente da un'immediata iniezione di capitale. La potenziale ancora di salvezza porta il nome del Flacks Group, un fondo di investimento americano che si è fatto avanti per rilevare la proprietà. Tuttavia, quest'offerta si trova attualmente in una pericolosa fase di stallo. A bloccare l'accordo è proprio la Shoreline Limited, la società d'investimento che vede l'ex centravanti dell'Everton tra i suoi principali esponenti.
Il tempo ora stringe inesorabilmente: non solo per le ambizioni del Bromley, ma anche per evitare la clamorosa cancellazione del Gateshead dalla mappa del calcio inglese.
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