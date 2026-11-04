Nelle serie minori del calcio inglese sono giorni di grande movimentazione. Alcune manovre societarie e finanziarie potrebbero ridisegnare la stagione sia in League One che in National League. Al centro di questi intrecci c'è Victor Anichebe, volto della Premier League con un passato decennale diviso tra Everton, West Bromwich e Sunderland. L'ex attaccante della nazionale nigeriana si trova infatti a capo di una cordata di investitori che nelle ultime settimane si sta muovendo tra due trattative parallele, entrambe di importanza vitale per le rispettive piazze calcistiche: si tratta di Bromley e Gateshead.

L'accordo sul Bromley e le ambizioni in League One

Il dramma del Gateshead

Caricamento post Instagram...

Attesa per Anichebe e soci

Secondo le indiscrezioni rilanciate dal giornalista Pete O'Rourke, il gruppo guidato dastarebbe accellerando per l'acquisizione del, squadra che attualmente milita nel campionato di. La trattativa sarebbe arrivata a uno stadio decisamente avanzato, tanto che il gruppo di investimento risulterebbe già coinvolto nelle dinamiche operative del, preparandosi a presentare un'offerta formale che potrebbe chiudere l'operazione in tempi brevi.Nonostante la trattativa per l'acquisizione del, le attenzioni di Anichebe e soci non si limitano alla League One. Il consorzio, infatti, è legato a doppio filo anche alle sorti del, squadra che sta attraversando un vero e proprio. La situazione è disperata: schiacciata da debiti ritenuti insostenibili, la società si trova sull'orlo della liquidazione. Secondo quanto riportato dal, le autorità hanno concesso al club un ultimatum rigidissimo: sette giorni di tempo per saldare un debito che si aggira intorno alle. A rendere il quadro ancora più drammatico è il blocco degli stipendi, con i giocatori e l'intero staff tecnico che non avrebbero percepito alcuna retribuzione per il lavoro svolto durante il mese di ottobre.Il salvataggio delpassa inevitabilmente da un'immediata iniezione di capitale. La potenziale ancora di salvezza porta il nome del, un fondo di investimento americano che si è fatto avanti per rilevare la proprietà. Tuttavia, quest'offerta si trova attualmente in una pericolosa fase di stallo. A bloccare l'accordo è proprio la, la società d'investimento che vede l'ex centravanti dell'Everton tra i suoi principali esponenti.

MIDDLESBROUGH, INGHILTERRA - 26 APRILE: Victor Anichebe del Sunderland appare scoraggiato durante la partita di Premier League tra Middlesbrough e Sunderland al Riverside Stadium il 26 aprile 2017 a Middlesbrough, in Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Il tempo ora stringe inesorabilmente: non solo per le ambizioni del Bromley, ma anche per evitare la clamorosa cancellazione del Gateshead dalla mappa del calcio inglese.