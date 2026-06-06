Dopo la promozione diretta di Racing Santander (capolista) e il Deportivo La Coruña (seconda), la Liga 2 entra nella fase più calda. Sono infatti pronti a partire i playoff che assegneranno il terzo e ultimo pass per la promozione alla prossima Liga, con quattro squadre ancora in corsa per il salto di categoria.

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Quattro squadre per un solo posto

A contendersi la promozione saranno(terza),(quarta),(quinta) e(sesta), protagoniste di una serratissima lotta per il secondo posto e per il piazzamento nelle posizioni più alte della zona playoff, a caccia del vantaggio casalingo. Il format, proprio come la nostra, vedrà la formula andata e ritorno sia nelle due semifinali che nella finale.

MIRANDA DE EBRO, SPAGNA - 25 MAGGIO: Hugo Rincon del CD Mirandes in azione durante il campionato spagnolo, LaLiga Hypermotion, partita di calcio tra CD Mirandes e Almeria al Municipal de Anduva il 25 maggio 2025 a Miranda de Ebro, Spagna. (Foto di Gari Garaialde/Getty Images)

Quanto alle favorite, oltre che per un vantaggio di classifica, i nomi più chiacchierati dal tifo e della stampa spagnola sono quelli di Almeria e Malaga. I biancorossi sono la squadra offensivamente più produttiva del campionato cadetto spagnolo (81 gol), subito dopo la capolista Racing Santander (autentica dominatrice del campionato con 90 reti), forti anche della presenza del capocannoniere Sergio Arribas (25 gol).

Appena sotto i Rojiblancos, anche il Malaga sembra avere le sue chance per staccare il pass per la Liga 2026-27. Gli Albiazules vantano, infatti, un'ottima formazione e il terzo miglior attacco della fase campionato, guidati dal secondo miglior marcatore della Liga 2, il Chupe, Carlos Ruiz (24 gol). Da considerare anche l'eccellente stato forma della squadra dell'Andalusia, quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite di campionato.

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📅 Dissabte 6 de juny

⏰ 19.00h

⚔️ @udsanmauro 🆚 @CFPoblaMafumet



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Il programma

Per quanto riguarda gli incroci, la prima semifinale dei playoff sarà Castellon-Almeria : con l'andata in programma stasera sabato 6 giugno alle ore 21:00 al Municipal de Castalia die il ritorno previsto per martedì 9 giugno alle ore 21:00 all'UD Almeria Stadium di

La seconda semifinale, invece, metterà davanti Malaga e Las Palmas (in quella che dovrebbe essere la sfida più equilibrata) con la gara d'andata allo stadio Gran Canaria di Las Palmas prevista per domenica 7 giugno alle ore 21:00, e il ritorno alla Rosaleda di Malaga fissata per mercoledì 10 giugno sempre alle ore 21:00.

Le finali dei playoff, invece, andranno in scena proprio durante l'inizio dei Mondiali 2026. Il match d'andata, infatti, si terrà giorno 14 giugno alle ore 21:00, mentre, il ritorno si svolgerà sei giorni dopo (il 20) sempre alle ore 21:00 in casa della squadra meglio posizionata nella fase campionato.

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