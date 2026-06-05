Lamine Yamal si prepara a giocare il suo primo Mondiale della carriera. Il giovane talento culé arriverà alla competizione intercontinentale con qualche acciacco di troppo, ma tutto sembra far presagire un suo ritorno in ottima forma. Il baby blaugrana infatti ha saltato tutte le partite dal 22 aprile, anche per via di un campionato già ampiamente deciso. Il Barcellona infatti ha dominato durante la Liga 2025-26, bissando il successo della stagione passata. Lamine Yamal è salito ancora più in cattedra e ha aiutato Hansi Flick a costruire una fase offensiva devastante, nonostante i problemi fisici anche del compagno di reparto Raphinha. Proprio il brasiliano gli ha lasciato in eredità un premio dalla grande importanza materiale e simbolica. Il numero 10 del Barcellona infatti è il nuovo MVP del massimo campionato spagnolo.

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Lamine Yamal è l'MVP 2025-26

LA CORUNA, SPAGNA - 4 GIUGNO: Lamine Yamal della Spagna osserva prima dell'amichevole internazionale tra Spagna e Iraq allo stadio Riazor il 4 giugno 2026 a La Coruña, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

A soli 18 anni, il teenager spagnolo è già uno dei migliori calciatori di sempre. L'europeo vinto da assoluto protagonista nel 2024, ha contribuito a costruire l'immagine del nuovo Messi nei pressi della Masia. È dal 2022 che Lamine Yamal circola presso i campi della prima squadra culé, eppur, non sorprende vederlo ricevere un premio così prestigioso.

𝗟𝗮𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗬𝗮𝗺𝗮𝗹 is LaLiga’s 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 👏👏👏



Congratulations, Lamine! 💎🔝 pic.twitter.com/GusZwiCon1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 5, 2026

La stagione del nazionale spagnolo non ha avuto la continuità sperata. Il carico enorme di partite giocate annualmente sta iniziando a dare i suoi frutti negativi, considerando i molti problemi fisici avuti durante la stagione. Un problema all'inguine lo ha costretto ai box per 7 partite tra settembre e ottobre, mentre una lieve pubalgia lo ha colpito in novembre. Tornato al massimo della forma, Lamine Yamal ha dovuto fermarsi sul più bello per via di uno strappo muscolare che ha rischiato di precludergli i Mondiali 2026. Tuttavia, la sua stagione è stata estremamente soddisfacente con 16 reti e 11 assist in 28 partite di Liga. Anche in ambito europeo il suo score è stato notevole, considerando i 6 gol e 4 assist nella competizione.

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