Le parole del portiere croato
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Tra i calciatori che, per la stagione attualmente in corso, vestono la maglia del Barcellona figura anche Dominik Livakovic. La squadra che milita nella Liga Spagnola, infatti, ha acquistato l'estremo difensore dai turchi del Fenerbahçe per 2 milioni di euro. Per lui si tratta della seconda esperienza in Spagna nonché in Catalogna dato che, nella scorsa annata, il club turco l'ha ceduto al Girona a titolo temporaneo. Tuttavia, il croato non ha disputato nessuna partita per quest'ultima squadra ed il suo prestito è stato interrotto dopo la prima parte della stagione. Successivamente, il Fener l'ha ceduto, con la medesima formula, alla Dinamo Zagabria. Adesso Livakovic è impegnato con la propria Nazionale nei match di Nations League e, recentemente, ha speso qualche parola sui primi mesi al Barça.
Livakovic: "Giocare per il Barcellona è motivo d'orgoglio"Fino a questo momento, Livakovic ha giocato soltanto una partita con la nuova maglia e risale alla trasferta contro il Siviglia datata 19 settembre, quindi quasi due mesi fa. Quel giorno, il croato ha anche subito il gol dei padroni di casa firmato Youssouf Fofana, che il Milan ha ceduto in prestito ai biancorossi. L'estremo difensore ha potuto disputare la sua prima gara col Barcellona dato che Joan Garcia, il titolare nonché compagno di reparto, nel match precedente contro il Racing Santander ha riportato un infortunio che l'ha costretto al cambio. In quell'occasione, al posto dello spagnolo è entrato Wojciech Szczesny.
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