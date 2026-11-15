Tra i calciatori che, per la stagione attualmente in corso, vestono la maglia del Barcellona figura anche Dominik Livakovic. La squadra che milita nella Liga Spagnola, infatti, ha acquistato l'estremo difensore dai turchi del Fenerbahçe per 2 milioni di euro. Per lui si tratta della seconda esperienza in Spagna nonché in Catalogna dato che, nella scorsa annata, il club turco l'ha ceduto al Girona a titolo temporaneo. Tuttavia, il croato non ha disputato nessuna partita per quest'ultima squadra ed il suo prestito è stato interrotto dopo la prima parte della stagione. Successivamente, il Fener l'ha ceduto, con la medesima formula, alla Dinamo Zagabria. Adesso Livakovic è impegnato con la propria Nazionale nei match di Nations League e, recentemente, ha speso qualche parola sui primi mesi al Barça.

Livakovic: "Giocare per il Barcellona è motivo d'orgoglio"

Fino a questo momento, Livakovic ha giocato soltanto una partita con la nuova maglia e risale alla trasferta contro ildatataquindi quasi due mesi fa. Quel giorno, il croato ha anche subito il gol dei padroni di casa firmato, che ilha ceduto in prestito ai biancorossi. L'estremo difensore ha potuto disputare la sua prima gara col Barcellona dato cheil titolare nonché compagno di reparto, nel match precedente contro ilha riportato un infortunio che l'ha costretto al cambio. In quell'occasione, al posto dello spagnolo è entratoDi conseguenza, il portiere della Nazionale Croata ha davanti a sé una concorrenza molto importante. Direttamente dal ritiro della Croazia, che alle oredi questa sera giocherà contro la, Livakovic ha rilasciato alcune dichiarazioni sui suoi primi mesi al Barça. Le sueriportate da Mundo Deportivo: "Vengo da Zara e sono molto orgoglioso di poter giocare per il Barcellona e ho anche disputato una partita. Mi sento bene e mi sto allenando. Gli allenamenti sono davvero duri dato che nel club ci sono i migliori calciatori del mondo. Mi piacerebbe giocare sempre, ma".