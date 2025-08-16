Liverpool-Bournemouth: insulti razzisti a Semenyo e partita sospesa

Durante la partita inaugurale della Premier League tra Reds e Cherries, l’attaccante ghanese è stato vittima di insulti razzisti provenienti dagli spalti di Anfield

Danilo Loda 16 agosto - 11:50

La sfida di Anfield tra i campioni in carica del Liverpool e il Bournemouth ha vissuto un momento poco edificante al 29° minuto , quando Semenyo ha denunciato insulti razzisti provenienti dalla tribuna. L’arbitro Anthony Taylor ha immediatamente fermato il gioco e convocato i due allenatori,Arne Slot e Andoni Iraola, insieme ai capitani Virgil van Dijk e Adam Smith, per chiarire la situazione.

Dopo quattro minuti di sospensione, la partita è ripresa. Durante l’intervallo, un messaggio contro la discriminazione è stato diffuso dagli altoparlanti, in un chiaro segnale di condanna.

La risposta sul campo di Semenyo — Colpito dall’episodio, Semenyo non si è lasciato abbattere e ha reagito con una prestazione di carattere. L’attaccante ghanese ha infatti segnato due gol, riportando momentaneamente il Bournemouth in parità. Nonostante la rimonta, il Liverpool ha avuto la meglio vincendo 4-2, ma l’"eroismo" sportivo del 25enne è stato sottolineato da tifosi e addetti ai lavori.

Le reazioni ufficiali — La Federcalcio inglese (FA) ha espresso “profonda preoccupazione” per quanto accaduto: «Episodi di questa natura non hanno spazio nel nostro sport», si legge nel comunicato. La FA ha garantito collaborazione con club, arbitri e polizia per assicurare provvedimenti esemplari. Il Liverpool ha ribadito la sua posizione netta, offrendo pieno sostegno alle indagini. «Non c’è spazio per il razzismo ad Anfield», ha dichiarato il club.

La polizia del Merseyside ha confermato di aver identificato e allontanato un uomo di 47 anni accusato di insulti razzisti. «Non tollereremo alcuna forma di crimine d’odio», ha dichiarato l’ispettore capo Kev Chatterton. Le autorità hanno invitato chiunque assista a episodi simili a segnalarli immediatamente.

Solidarietà dal mondo del calcio — L’allenatore del Liverpool, Arne Slot, si è detto “sconvolto” dall’accaduto: «Questo non dovrebbe mai accadere nel calcio, e certamente non ad Anfield». Anche Andoni Iraola, tecnico del Bournemouth, ha difeso il suo giocatore: «È un peccato che si debba parlare di questo in una serata così importante».

Giornalisti, compagni di squadra e tifosi hanno manifestato sostegno a Semenyo, sottolineando ancora una volta la necessità di combattere con fermezza il razzismo negli stadi.