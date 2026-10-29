La sfida tra Liverpool e Chelsea, valida per il quarto turno di Carabao Cup, ha regalato un episodio discutibile, con protagonisti Emmanuel Emegha e Virgil van Dijk, con il nuovo attaccante dei Blues che ha spinto a terra il capitano dei Reds in un momento in cui il pallone era ormai fuori dalla portata di entrambi. Il gesto ha fatto infuriare il difensore olandese e scatenato le reazioni dei tifosi sui social, molti dei quali si sono chiesti perché l'arbitro Darren England non abbia estratto alcun cartellino.

Liverpool-Chelsea: cosa è successo tra Emegha e van Dijk

La serata di Emegha si è conclusa nel modo peggiore durante la lotteria dei calci di rigore dopo l'1-1 maturato nei tempi regolamentari, con le reti di Morgan Rogers e Cody Gakpo, che hanno portato le due squadre a giocarsi la qualificazione dagli undici metri. Il nuovo attaccante dei Blues ha avuto l'opportunità di portare avanti la propria squadra, ma il suo tentativo è stato neutralizzato da Giorgi Mamardashvili, che ha intuito la conclusione e mantenuto in vita le speranze del Liverpool, prima che Joe Gomez segnasse il proprio rigore e Wesley Fofana fallisse quello successivo.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 28 OTTOBRE: Emanuel Emegha del Chelsea sbaglia un calcio di rigore durante la partita del quarto turno di Carabao Cup tra Liverpool e Chelsea ad Anfield il 28 ottobre 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

I Reds hanno così conquistato la qualificazione ai quarti di finale vincendo 6-5 ai rigori, eliminando il Chelsea dalla competizione. L'incontro ha inoltre rappresentato il debutto di Emegha con la maglia blues, dopo il trasferimento dallo Strasburgo di quest'estate. L'olandese è entrato nel secondo tempo al posto di Danny Welbeck, cercando di dare nuova energia al reparto offensivo della squadra londinese.

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La sua prima apparizione resterà però legata soprattutto alla spinta su Van Dijk e al rigore decisivo fallito. Due episodi che hanno attirato l'attenzione dei tifosi e reso ancora più amara una serata conclusa con l'eliminazione dalla Coppa. Sui social diversi tifosi, definendo l'episodioe sostenendo che il calciatore. Si tratta di reazioni più che giuste, ma la decisione arbitrale non ha portato a provvedimenti disciplinari in campo, non influendo però (per sua fortuna) sul risultato finale.