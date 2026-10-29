Emmanuel Emegha travolge Van Dijk a palla lontana e si scatena la polemica
Liverpool, il nuovo pullman nel ricordo di Diogo Jota
La sfida tra Liverpool e Chelsea, valida per il quarto turno di Carabao Cup, ha regalato un episodio discutibile, con protagonisti Emmanuel Emegha e Virgil van Dijk, con il nuovo attaccante dei Blues che ha spinto a terra il capitano dei Reds in un momento in cui il pallone era ormai fuori dalla portata di entrambi. Il gesto ha fatto infuriare il difensore olandese e scatenato le reazioni dei tifosi sui social, molti dei quali si sono chiesti perché l'arbitro Darren England non abbia estratto alcun cartellino.
Liverpool-Chelsea: cosa è successo tra Emegha e van Dijk
La serata di Emegha si è conclusa nel modo peggiore durante la lotteria dei calci di rigore dopo l'1-1 maturato nei tempi regolamentari, con le reti di Morgan Rogers e Cody Gakpo, che hanno portato le due squadre a giocarsi la qualificazione dagli undici metri. Il nuovo attaccante dei Blues ha avuto l'opportunità di portare avanti la propria squadra, ma il suo tentativo è stato neutralizzato da Giorgi Mamardashvili, che ha intuito la conclusione e mantenuto in vita le speranze del Liverpool, prima che Joe Gomez segnasse il proprio rigore e Wesley Fofana fallisse quello successivo.
I Reds hanno così conquistato la qualificazione ai quarti di finale vincendo 6-5 ai rigori, eliminando il Chelsea dalla competizione. L'incontro ha inoltre rappresentato il debutto di Emegha con la maglia blues, dopo il trasferimento dallo Strasburgo di quest'estate. L'olandese è entrato nel secondo tempo al posto di Danny Welbeck, cercando di dare nuova energia al reparto offensivo della squadra londinese.
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