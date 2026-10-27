Siamo solo al quarto turno di Coppa, ma il sorteggio ha deciso che Liverpool e Chelsea devono affrontarsi. Il big match è in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 21:00 ad Anfield e chi perde dovrà dire addio a uno dei trofei alla portata dei due club. Per i padroni di casa è il secondo big match in questa competizione, visto che al turno precedente ha dovuto eliminare il Tottenham (pur con le sue difficoltà). Ecco il pronostico della redazione di DDD su Liverpool-Chelsea.

I precedenti tra le due squadre

Liverpool e Chelsea si sono affrontate per bennella loro storia. Il bilancio è favorevole ai padroni di casa, usciti vittoriosi da 87 incontri. Seguono nell'ordine i successi dei londinesi (66) e i pareggi (47). I Reds sono avanti anche per quanto riguarda ilrealizzati. Ne hanno segnati 322, mentre gli avversari si fermano a 289. Per questo motivo la classifica marcatori della sfida è guidata dacon 10 reti. Seguono a 9 Roger Hunt e Didier Drogba.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - MAGGIO 02: Alberto Aquilani del Liverpool resiste al contrasto di Didier Drogba del Chelsea durante la partita di Barclays Premier League tra Liverpool e Chelsea ad Anfield il 2 maggio 2010 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Laurence Griffiths/Getty Images)

Negli ultimi anni è quasi un predominio da parte del Liverpool. Dal 2019 e in 20 partite, il Chelsea ha vinto solo in 4 occasioni, mentre i padroni di casa in 10. Il dato è ancora più netto se si guarda agli scontri avvenuti ad Anfield. Tra i propri tifosi i Reds hanno avuto la meglio 4 volte sulle 8 gare totali. I Blues solo in una e per di più durante il periodo del Covid, quindi senza pubblico presente sugli spalti.

Le probabili formazioni

: Mamardashvili; Araujo, Jacquet, Gomez, Kerkez; Nyoni, Mac Allister; Ngumoha, McConnell, Gakpo; Koumas.: Andoni Iraola.

CHELSEA (4-3-3): Penders; Gusto, Fofana, Colwill, Palestra; Caicedo, Lavia, Barco; Estevao, Welbeck, Rogers. Allenatore: Xabi Alonso.

Liverpool-Chelsea, il pronostico di DDD

Per i bookmakers la sfida è apertissima. Il, seppur di pochi punti, è indicato come il favorito e viene dato a 2.15. Gli avversari seguono a 2.80, mentre il pareggio non scende sotto il 3.80. I Reds sono in ottima forma, infatti arrivano da quattro successi consecutivi tra campionato e Champions League. Nel weekend ha vinto 2-0 contro il Brighton, una delle squadre più in forma di questo inizio di stagione. Il turno precedente di Coppa, invece, ha superato per 3-1 il Tottenham.

Il Chelsea di Xabi Alonso sta ancora faticando a trovare un ritmo costante e per questo alterna ottime prestazioni a brutti passi falsi, come quello di sabato con il Tottenham (0-2 in casa). In questa competizione ha già disputato due turni, superando prima il Luton per 2-0 e poi il Leeds con un rocambolesco 6-3. Non giocando in Europa, l'EFL Cup potrebbe essere il primo importante obiettivo stagionale del club londinese. Il pronostico del risultato esatto di Liverpool-Chelsea è 0-2.