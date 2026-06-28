Il Liverpool non vede l'ora di poter iniziare la prossima stagione ripartendo da zero. L'ultimo biennio dei Reds è stato parecchio particolare. Dopo il traumatico addio di Jürgen Klopp nell'estate 2024, la dirigenza del Liverpool aveva deciso di puntare tutto sull'allenatore olandese Arne Slot, proveniente da un ottimo triennio con il Feyenoord, coronato dalla vittoria di 1 Eredivisie. Prima di andarsene, il tecnico tedesco aveva intonato un coro al nuovo allenatore, dimostrando fiducia e agevolando il passaggio di testimone di un'eredità pesante. Slot ha fatto tutto il possibile durante il primo anno: vittoria della Premier League con larghissimo anticipo e percorso in Champions terminato solamente contro un PSG inarrestabile. Tuttavia, la sua seconda stagione è andata in maniera disastrosa. Il grande mercato effettuato l'estate passata (Wirtz, Isak, Kerkez, Ekitike...) non è stato valorizzato e i Reds hanno anche rischiato di non finire nelle prime 5, ovvero in Champions League.

Klopp avalla il nuovo regno di Iraola

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 11 APRILE: Vista di un murale raffigurante Jurgen Klopp, ex allenatore del Liverpool, prima della partita di Premier League tra Liverpool e Fulham ad Anfield l'11 aprile 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Kate McShane/Getty Images)

Così, nonostante i rumors confermassero in maniera abbastanza sicura il mister olandese, la dirigenza l'ha esonerato al termine della Premier League. Le ultime partite erano risultate inaccettabili e la gran parte dei tifosi non voleva più saperne niente di Arne Slot. Così, dopo essersi lasciati sfuggire l'ex Xabi Alonso, la dirigenza dei Reds ha ripiegato su un altro allenatore spagnolo. Qualche settimana fa infatti è arrivata la firma di Andoni Iraola, vera e propria sorpresa col Bournemouth (sesto) nella stagione appena conclusa.

Jurgen Klopp on Liverpool’s poor last season:



“No idea [why]. I’m not close enough to judge that. I was super happy that they won the league in the year before and I have no idea what was wrong in the year after. Nobody was extremely happy with the season, that was obvious but… pic.twitter.com/PUu4eypwkS — Anfield Sector (@AnfieldSector) June 28, 2026

Jürgen Klopp, durante un'intervista al canale sportivo ESPN, non si è tirato indietro e ha risposto ad alcune domande relative alla stagione appena conclusa del Liverpool e sul nuovo allenatore: "Non riesco a dare un giudizio sul campionato '25-'26. Chiaramente penso che nessuno fosse soddisfatto di come sia andata la stagione, ma non so proprio cosa possa essere successo. Ero molto contento del traguardo raggiunto l'anno prima. Ora c'è un nuovo tecnico e secondo me è davvero ottimo, così come lo era Arne Slot, tuttavia serve anche un po' di fortuna e pazienza per avere successo".