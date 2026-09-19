La carriera di Víctor Muñoz ha preso una piega decisamente importante nell'ultimo anno e mezzo. Dopo la crescita al Real Madrid Castilla, il 23enne spagnolo è approdato al Liverpool e ha avuto un impatto immediato, mostrando personalità e qualità nelle prime apparizioni con la maglia dei Reds. Il debutto contro il Newcastle, con il rigore procurato nel finale, è stato seguito dall'eurogol realizzato contro il Nottingham Forest. Un avvio che ha attirato rapidamente l'attenzione dell'ambiente e anche di una leggenda del club come Steven Gerrard.

Liverpool, Muñoz: "Tutti si stanno comportando in modo eccezionale con me"

Muñoz ha raccontato le sensazioni dei suoi primi mesi in Inghilterra, spiegando di essere arrivato con grande entusiasmo e con la volontà di affrontare ogni giornata senza pensare troppo al futuro: "Sono arrivato con grandissima voglia ed entusiasmo, sperando che tutto andasse per il verso giusto. Per fortuna sta andando così e ora sta a me continuare su questa strada. Non penso troppo al futuro e cerco di procedere passo dopo passo, giorno dopo giorno".

LIVERPOOL, INGHILTERRA – 29 agosto: Victor Muñoz del Liverpool festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Liverpool FC e Nottingham Forest FC ad Anfield, il 29 agosto 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

Particolarmente significativo è stato anche il messaggio ricevuto da Steven Gerrard, che si è congratulato con lui sui social dopo le prime prestazioni. Muñoz ha risposto con entusiasmo: "Mi sento davvero molto amato qui in questo poco tempo trascorso. Tutti si stanno comportando in modo eccezionale con me e questo mi rende felicissimo".

La crescita del Liverpool passa dai dettagli

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Il centrocampista spagnolo ha parlato anche del momento attraversato dal Liverpool. Sottolineando quanto sia difficile imporsi in una Premier League dove ogni partita presenta insidie differenti. "Il livello in Inghilterra è altissimo, ogni partita fa storia a sé e qualsiasi avversario può farti male", ha spiegato Muñoz. Secondo il giocatore,: "Le gare si decidono sui minimi dettagli e vincere non è affatto semplice".Il Liverpool sta quindi ancora cercando la propria dimensione e Muñoz vede il momento attuale come una fase di crescita: "Cerchiamo di seguire le direttive del mister ed è solo questione di tempo prima di decollare e raccogliere risultati migliori". Per il giovane spagnolo, intanto, l'inserimento sembra procedere nel migliore dei modi, con prestazioni convincenti e un ambiente che gli ha già fatto sentire il proprio affetto.