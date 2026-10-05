In attesa di sviluppi sulla spaccatura tra Cristiano Ronado, Jorge Jesus e la Federazione portoghese, Lizarazu attacca il cinque volte Pallone d'Oro

Marco Esposito
Cristiano Ronaldo

Le lacrime di una leggenda. Cristiano Ronaldo saluta il Mondiale

La fuga di Cristiano Ronaldo dal ritiro del Portogallo a Copenaghen ha creato una faida interna, nel rapporto tra il giocatore e il CT Jorge Jesus, e una faida esterna, tra chi si è schierato a favore dell'ex Real Madrid e chi, invece, sposa la tesi del tecnico. Nell'ultima settimana, la vicenda è stata pane per i denti per i commentatori e opinionisti sportivi, fra cui spicca anche Bixente Lizarazu, ex giocatore del Bayern Monaco e campione d'Europa e del mondo con la Francia fra il 1998 e il 2000.

Il parere di Lizarazu

Intervenuto al programma Téléfoot l'After, Lizarazu ha detto che la storia tra Cristiano Ronaldo e la Nazionale portoghese non può concludersi in questo modo: "Se questa soap opera continua, è un grave errore da parte di tutte e tre le parti: la Federazione, Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo. Non è possibile che un giocatore come lui e con tutto ciò che rappresenta per il Portogallo, lasci in questo modo. Sarebbe una catastrofe per l'immagine".
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SHENZHEN, CHINA - JULY 22: Carlo Ancelotti, allenatore del FC Bayern Monaco, parla con il suo assistente Bixente Lizarazu (a destra) prima della partita dell'International Champions Cup Shenzhen 2017 tra Bayern Monaco e AC Milan il 22 luglio 2017 a Shenzhen, Cina. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

Il francese aggiunge: "Ciò che è difficile quando sei un giocatore sul viale del tramonto e soprattutto quando sei Cristiano Ronaldo e hai costruito un'immagine di te indistruttibile, è non accettare di essere meno forte, meno veloce, e purtroppo questa è la vita". L'ex Bordeaux e Bayern torna su Jorge Jesus e sulla scelta di non farlo entrare contro la Norvegia, nonostante CR7 si sia riscaldato nel secondo tempo: "Il giocatore deve essere coinvolto e sapere esattamente cosa ci si aspetta da lui. Se, invece, gli dici che giocherà e poi non entra, la fiducia si perde".

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L'attacco frontale

Per il campione d'Europa e del mondo, nonché compagno di squadra di stelle come Zidane e Henry, la vera condanna di Ronaldo è il suo ego smisurato: "Il suo ego lo faceva lavorare come un pazzo per battere tutti i record. Ma arrivi a un punto in cui quello diventa il tuo peggior nemico. Era la tua forza, ma ora è il tuo peggior nemico perché hai l'età che hai e finirai nel cimitero degli elefanti, te lo assicuro".

Cristiano Ronaldo, Portogallo Proença
LISBON, PORTUGAL - SEPTEMBER 24: Cristiano Ronaldo del Portogallo durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Portogallo e Galles allo Stadio José Alvalade il 24 settembre 2026 a Lisbona, Portogallo. (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)

Intanto, il debutto di Jorge Jesus alla guida del Portogallo è stato pressoché perfetto. Sono state quattro le vittorie in altrettante partite, con 9 gol fatti e 4 subìti. Nonostante la grana Ronaldo, a prendersi la scena è stato, come uno scherzo del destino, il suo sostituto: Gonçalo Ramos. L'attaccante del Milan ha segnato 3 volte consecutivamente, realizzando anche un assist nella rotonda vittoria in Danimarca. In attesa di scoprire se ci sarà o meno una riconciliazione tra il 7 portoghese e la Federazione, Jorge Jesus si gode il suo nuovo attaccante.

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