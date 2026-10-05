La fuga di Cristiano Ronaldo dal ritiro del Portogallo a Copenaghen ha creato una faida interna, nel rapporto tra il giocatore e il CT Jorge Jesus, e una faida esterna, tra chi si è schierato a favore dell'ex Real Madrid e chi, invece, sposa la tesi del tecnico. Nell'ultima settimana, la vicenda è stata pane per i denti per i commentatori e opinionisti sportivi, fra cui spicca anche Bixente Lizarazu, ex giocatore del Bayern Monaco e campione d'Europa e del mondo con la Francia fra il 1998 e il 2000.

Il parere di Lizarazu

Intervenuto al programmaha detto che la storia trae la Nazionale portoghese non può concludersi in questo modo: "Se questa soap opera continua, è un grave errore da parte di tutte e tre le parti: la Federazione, Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo.e con tutto ciò che rappresenta per il Portogallo,".

SHENZHEN, CHINA - JULY 22: Carlo Ancelotti, allenatore del FC Bayern Monaco, parla con il suo assistente Bixente Lizarazu (a destra) prima della partita dell'International Champions Cup Shenzhen 2017 tra Bayern Monaco e AC Milan il 22 luglio 2017 a Shenzhen, Cina. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

Il francese aggiunge: "Ciò che è difficile quando sei un giocatore sul viale del tramonto e soprattutto quando sei Cristiano Ronaldo e hai costruito un'immagine di te indistruttibile, è non accettare di essere meno forte, meno veloce, e purtroppo questa è la vita". L'ex Bordeaux e Bayern torna su Jorge Jesus e sulla scelta di non farlo entrare contro la Norvegia, nonostante CR7 si sia riscaldato nel secondo tempo: "Il giocatore deve essere coinvolto e sapere esattamente cosa ci si aspetta da lui. Se, invece, gli dici che giocherà e poi non entra, la fiducia si perde".

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L'attacco frontale

Per il campione d'Europa e del mondo, nonché compagno di squadra di stelle come, la vera condanna diè il suo ego smisurato: "per battere tutti i record. Ma arrivi a un punto in cui quello diventa il tuo peggior nemico. Era la tua forza,perché hai l'età che hai e finirai nel cimitero degli elefanti, te lo assicuro".

LISBON, PORTUGAL - SEPTEMBER 24: Cristiano Ronaldo del Portogallo durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Portogallo e Galles allo Stadio José Alvalade il 24 settembre 2026 a Lisbona, Portogallo. (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)

Intanto, il debutto di Jorge Jesus alla guida del Portogallo è stato pressoché perfetto. Sono state quattro le vittorie in altrettante partite, con 9 gol fatti e 4 subìti. Nonostante la grana Ronaldo, a prendersi la scena è stato, come uno scherzo del destino, il suo sostituto: Gonçalo Ramos. L'attaccante del Milan ha segnato 3 volte consecutivamente, realizzando anche un assist nella rotonda vittoria in Danimarca. In attesa di scoprire se ci sarà o meno una riconciliazione tra il 7 portoghese e la Federazione, Jorge Jesus si gode il suo nuovo attaccante.