Lo Sheffield United si ritrova nuovamente al centro di una delicata vicenda finanziaria. Dopo una precedente penalizzazione, i 'Blades' rischiano ora di nuovo -12 in Championship: ecco cosa sta succedendo.

Sheffield di nuovo nella bufera

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La disputa tra le proprietà e la precedente penalizzazione

Secondo quanto ricostruito da diversi media locali, nella giornata di ieri l'Alta Corte di Londra ha disposto ladila società utilizzata per rilevare lonel dicembre 2024. La richiesta era stata presentata da, il gruppo dell'ex proprietario, per un debito contestato di circa 35 milioni di sterline. La questione diventa sportivamente rilevante perchè, secondo il regolamento dell', un Event of Insolvency (ossia il verificarsi di determinate situazioni finanziarie o societarie che, tra le altre cose, fanno scattare la liquidazione della società coinvolta) può comportare una penalizzazione di. Il provvedimento non è però automatico e sarà l'EFL stessa a valutare le conseguenze della liquidazione e gli altri aspetti legati al cambio di proprietà.Stando alle ricostruzioni, nel dicembre 2024 la società, guidata dagli statunitensi, completò l'acquisizione dello Sheffield da, ottenendo il controllo del 100% del club. La disputa però, sarebbe nata daidell'operazione: l'ex gruppo proprietario sostiene che restinoda corrispondere e accusa gli attuali proprietari di aver trasferito la partecipazione in una nuova struttura societaria, ossia 1919 Partners LLC, nel tentativo diagli obblighi. I proprietari respingono l'accusa e considerano il contenzioso una questione tra le parti, ribadendo che il club è finanziariamente

Non sarebbe comunque la prima sanzione finanziaria per i Blades. Nell'aprile del 2024, l'EFL impose due punti di penalizzazione da scontare nella prima stagione successiva del club sotto la prima giurisdizione, più altri due punti sospesi. La sanzione riguardava mancati pagamenti relativi a cinque trasferimenti della stagione 2022/23, con ritardi complessivi superiori a 550 giorni, e lo Sheffield accettò l'accordo senza ricorrere in appello, pagando inoltre oltre 310 mila sterline di costi all'EFL.

SHEFFIELD, INGHILTERRA - 11 APRILE: I giocatori dello Sheffield United festeggiano dopo la partita di Sky Bet Championship tra Sheffield United e Hull City a Bramall Lane l'11 aprile 2026 a Sheffield, Inghilterra. (Foto di Mark Sutton/Getty Images)

Ora la decisione dell'EFL

Il punto centrale, dunque, è che il -12 non è ancora unaufficiale. L'ha confermato di essere a conoscenza della decisione dell'Alta Corte e sta valutando le conseguenze regolamentari, comprese le vicende legate alla. Per un club appena ripartito incondi promozione, l'eventuale sanzione cambierebbe radicalmente lo scenario e la vicenda societaria, nata con il passaggio da United World e COH Sports, rischia cosi di trasformarsi in una nuovasportiva per il club.