Tra le tante squadre che, nelle prossime ore, scenderanno in campo figurano anche LA Galaxy e San Jose Earthquakes. I due club appena menzionati, infatti, si affronteranno in occasione della giornata numero 21 della Major League Soccer, vale a dire la massima competizione statunitense. L'incontro comincerà quando in Italia saranno le 04:30 di domani e si disputerà presso il PayPal Park. Aspettando il calcio d'inizio, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra le due squadre.

I precedenti tra LA Galaxy e San Jose Earthquakes

Negli Stati Uniti questa sfida è molto sentita dato che entrambe provengono dallae, di conseguenza, si tratta di un. Il Los Angeles Galaxy ha come allenatoree si trova alnella classifica della Western Conference conpunti. Inoltre, la vittoria dei padroni di casa manca dallodelcontro i. L'avversario di stanotte, allenato da, èin classifica conpunti. Così come i Galaxy, anche i Quakes non vincono da maggio, però dalquando hanno vintoin casa dei

Johannesburg, Sudafrica - 28 giugno 2009: Landon Donovan degli Stati Uniti esulta dopo aver segnato il secondo gol per la sua squadra durante la finale di Confederations Cup tra Stati Uniti e Brasile allo Stadio Ellis Park. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Questa notte, i due club californiani giocheranno contro per la 103ª volta nella loro storia. Il primo incontro risale al 28 aprile di trent'anni fa col successo per 2-1 del Galaxy che, fino ad ora, hanno battuto San Jose 48 volte. Gli Earthquakes, invece, hanno vinto 34 match mentre i pareggi sono a quota 20. L'ultima vittoria dei Green and Gold contro San Jose risale al 1° agosto di due anni fa in Leagues Cup: 1-2 con reti di Fagundez e Berry. Per quanto riguarda i gol, invece, LA è in vantaggio: 181 contro i 155 dei loro avversari. Il capocannoniere del derby è il doppio ex Landon Donovan con 16 reti segnate.

I match di campionato giocati a Los Angeles: le statistiche

goodnight, NorCal 🖤💙



we’ll see you tomorrow, Carson. 😴



24 hours till #BeatLA ⏳ pic.twitter.com/PANWMky5J1 — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) August 19, 2026

Quasi tutte le sfide tra i due club si sono tenute in campionato. Nell'edizione in corso della Major League Soccer, Los Angeles e San Jose hanno giocato contro ilin casa dei Quakes. Quel giorno, l'incontro è terminato col risultato diper i Green and Gold la minuto 13;al 62' per i Boys in Blue. Le sfide di campionato tra i due club giocate a Los Angeles sono state. I padroni di casa hanno vinto inoccasioni. Gli ospiti, dal canto loro, hanno battuto i Galaxyvolte ed i pareggi sono a quota

Il 29 maggio dello scorso anno, San Jose ha battuto Los Angeles in trasferta grazie alla rete del subentrato Ousseni Bouda al minuto 74. Due anni fa, per la precisione il 22 aprile, ha avuto luogo un derby di campionato vinto 4-3 da LA. Dal 14' al 30' i Galaxy hanno segnato tre reti con Gabriel Pec, Paintsil e l'ex Sampdoria Maya Yoshida mentre al 32' Rodrigues accorcia le distanze per i Quakes. Al minuto 56, invece, Riqui Puig segna il quarto gol dei Green and Gold. San Jose ha sfiorato la rimonta dato che ha segnato al 58' con Benji Kikanović e Jeremy Ebobisse su rigore al 72'.