Entrambe le squadre, da alcune settimane, stanno attraversando un periodo non positivo a livello di risultati e la vittoria manca da tanto
Derby losangelino perso, ma quelli del Galaxy in curva ce l'han messa tutta...
Tra le tante squadre che, nelle prossime ore, scenderanno in campo figurano anche LA Galaxy e San Jose Earthquakes. I due club appena menzionati, infatti, si affronteranno in occasione della giornata numero 21 della Major League Soccer, vale a dire la massima competizione statunitense. L'incontro comincerà quando in Italia saranno le 04:30 di domani e si disputerà presso il PayPal Park. Aspettando il calcio d'inizio, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra le due squadre.
I precedenti tra LA Galaxy e San Jose EarthquakesNegli Stati Uniti questa sfida è molto sentita dato che entrambe provengono dalla California e, di conseguenza, si tratta di un derby. Il Los Angeles Galaxy ha come allenatore Greg Vanney e si trova al 13° posto nella classifica della Western Conference con 22 punti. Inoltre, la vittoria dei padroni di casa manca dallo 0-2 del 17 maggio contro i Seattle Sounders. L'avversario di stanotte, allenato da Bruce Arena, è sesto in classifica con 33 punti. Così come i Galaxy, anche i Quakes non vincono da maggio, però dal 24 quando hanno vinto 1-3 in casa dei Portland Timbers.
Questa notte, i due club californiani giocheranno contro per la 103ª volta nella loro storia. Il primo incontro risale al 28 aprile di trent'anni fa col successo per 2-1 del Galaxy che, fino ad ora, hanno battuto San Jose 48 volte. Gli Earthquakes, invece, hanno vinto 34 match mentre i pareggi sono a quota 20. L'ultima vittoria dei Green and Gold contro San Jose risale al 1° agosto di due anni fa in Leagues Cup: 1-2 con reti di Fagundez e Berry. Per quanto riguarda i gol, invece, LA è in vantaggio: 181 contro i 155 dei loro avversari. Il capocannoniere del derby è il doppio ex Landon Donovan con 16 reti segnate.
I match di campionato giocati a Los Angeles: le statisticheQuasi tutte le sfide tra i due club si sono tenute in campionato. Nell'edizione in corso della Major League Soccer, Los Angeles e San Jose hanno giocato contro il 26 luglio in casa dei Quakes. Quel giorno, l'incontro è terminato col risultato di 1-1: Joseph Paintsil per i Green and Gold la minuto 13; Reid Roberts al 62' per i Boys in Blue. Le sfide di campionato tra i due club giocate a Los Angeles sono state 46. I padroni di casa hanno vinto in 28 occasioni. Gli ospiti, dal canto loro, hanno battuto i Galaxy 12 volte ed i pareggi sono a quota 6.
goodnight, NorCal 🖤💙— San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) August 19, 2026
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Il 29 maggio dello scorso anno, San Jose ha battuto Los Angeles in trasferta grazie alla rete del subentrato Ousseni Bouda al minuto 74. Due anni fa, per la precisione il 22 aprile, ha avuto luogo un derby di campionato vinto 4-3 da LA. Dal 14' al 30' i Galaxy hanno segnato tre reti con Gabriel Pec, Paintsil e l'ex Sampdoria Maya Yoshida mentre al 32' Rodrigues accorcia le distanze per i Quakes. Al minuto 56, invece, Riqui Puig segna il quarto gol dei Green and Gold. San Jose ha sfiorato la rimonta dato che ha segnato al 58' con Benji Kikanović e Jeremy Ebobisse su rigore al 72'.
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